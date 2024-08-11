Binlerce yıllık eserler böyle korunuyor

Galerideki en eski eserin yaklaşık 800-900 yıllık bir mushaf olduğunu belirten Sezen, eserin Kufi yazı tipinin Nesiye geçiş dönemine ait olduğunu ve kağıdının Çin kağıdı olduğunu söyledi. 600 yıllık bir başka eserinde eski bir mushaf olduğunu aktaran Sezen, “Fatih Sultan Mehmet, Otlukbeli'nde İran hükümdarı Uzun Hasan'ı yeniyor ve yanındakileri esir ediyor. Bir tanesi de bunlardan Uzun Hasan'ın katibi Abdullah Herevi. Abdullah Herevi bir ekol. Yani Peygamber Efendimiz'den beridir gelen yazı, kufi yazı yavaş yavaş estetikleştiriliyor. Estetik hale getirildikçe bu yazı sülüs büyük yazıldığı zaman sülüs küçük yazıldığı zaman kitap yazıldığı zaman nesih diyoruz biz buna. Nesih yazısını tam oturtan bu Abdullah Herevi'dir. Bu Peygamber Efendimiz'den Hazreti Osman'ın Kur'an'ından bu Abdullah Herevi'ye kadar olan dönem geçiş dönemi” diye konuştu.