2024-09-01 18:46:44 Binlerce yıl önceye ait! Bu cam teras ilgi çekiyor
Karabük'te bulunan ve Roma hamamını görünür kılan cam teras ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Karabük'te bulunan ve Roma hamamını görünür kılan cam teras ziyaretçilerin akınına uğruyor.
"Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
MÖ 1. yüzyılda kurularak MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen antik kenti ziyaret edenler tarih ile iç içe vakit geçirme imkanı buluyor.
Geçtiğimiz aylarda mozaikleri hem dış etkenlere karşı korumak hem de kuş bakışı imkanı sunmak amacıyla cam konstrüksiyonla kapatılan Roma Hamamı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Arkadaşları ile Ankara'dan antik kenti görmeye gelen Gökay Şahindokuyucu, “Antik kentin kazılarını duyduktan sonra burayı bir ziyaret etmek istedik. Aslında beklentimizden çok daha üstte bir şey gördük. Alanların korunmasına gerçekten özen gösterilmiş. Genel anlamda tarihi yansıtır bir şekilde kazıların güzel ilerlediğini düşünüyorum” dedi. Roma Hamamı'nın cam konstrüksiyonla kapatılmasının ekstra bir deneyim sağladığını ifade eden Şahindokuyucu, "Alanı çok daha iyi bir şekilde, kuş bakışı görme şansımız oluyor. Detaylara aşağıdan bu kadar hakim olamazken üstten çok daha net görebiliyoruz. Mozaik tarafının tamamını görme şansımız oluyor. Bu bence ekstra bir deneyim sağlamış. O yüzden bu teras durumu gerçekten alana güzel bir nokta katmış" diye konuştu.
Karabük’ün Safranbolu ilçesine düğün merasimi için gelen Cengiz Gümüşkar, “Kütahya'dan geliyoruz. Bir düğün vesilesiyle Safranbolu'ya geçiyoruz. Yolda tabelayı gördük. Dolayısıyla hani kendi coğrafyamızda böyle bir tarihi eserlerin merakı olduğu için geçerken uğrayalım dedik. Kütahya'mızda da işte tarihi Aizanoi Antik Kenti var. Dolayısıyla bunlar bizim ilgi alanımıza girdiği için yolumuzu biraz böyle bu tarafa doğru çevirdik” ifadelerini kullandı. Antik kentlere yabancı turistlerin de çok rağbet gösterdiğini aktaran Ahmet Zeybek ise, “Bizler de mümkün mertebe gördüğümüz takdirde merak ediyoruz. Eski insanlar ne yapmışlar, nasıl yaşamışlar? O zamana ait kalan buluntular için çok ciddi ve hassas çalışmalar da yapılıyor. Bu sebepten dolayı biz de mümkün mertebe yolumuz düştükçe bu şekilde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin çeşitli illerinde antik kentleri gezdiğini kaydeden Zeybek, ilk defa mozaiklerin cam konstrüksiyonla kapatıldığını gördüğünü söyledi. Zeybek, “Gerçekten muazzam bir çalışma olmuş. Hem kolay bir şekilde inceleme şansı tanımlıyor hem de içerinin doğallığını da korumuş oluyor bu şekilde. Gerçekten çok beğendik bu projeyi” dedi.
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