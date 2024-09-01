Binlerce yıl önceye ait! Bu cam teras ilgi çekiyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesine düğün merasimi için gelen Cengiz Gümüşkar, “Kütahya'dan geliyoruz. Bir düğün vesilesiyle Safranbolu'ya geçiyoruz. Yolda tabelayı gördük. Dolayısıyla hani kendi coğrafyamızda böyle bir tarihi eserlerin merakı olduğu için geçerken uğrayalım dedik. Kütahya'mızda da işte tarihi Aizanoi Antik Kenti var. Dolayısıyla bunlar bizim ilgi alanımıza girdiği için yolumuzu biraz böyle bu tarafa doğru çevirdik” ifadelerini kullandı. Antik kentlere yabancı turistlerin de çok rağbet gösterdiğini aktaran Ahmet Zeybek ise, “Bizler de mümkün mertebe gördüğümüz takdirde merak ediyoruz. Eski insanlar ne yapmışlar, nasıl yaşamışlar? O zamana ait kalan buluntular için çok ciddi ve hassas çalışmalar da yapılıyor. Bu sebepten dolayı biz de mümkün mertebe yolumuz düştükçe bu şekilde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.