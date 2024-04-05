2024-04-05 12:08:26 Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, kariyerinde 500 maç barajını aşarken, sarı-kırmızılı kulüpte birlikte forma giydiği futbolcular arasından en iyilerini seçti. Takım arkadaşlarından oluşan ideal 11'i Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşan Muslera, mevcut sezonun oyuncularını kadroya dahil etmeyerek dikkat çekti. Sağ bekte ise Muslera'nın tercihi, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. İşte Galatasaray'ın efsane kalecisinin belirlediği en iyi 11...