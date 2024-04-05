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Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

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Spor
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Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

2024-04-05 12:08:26
Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, kariyerinde 500 maç barajını aşarken, sarı-kırmızılı kulüpte birlikte forma giydiği futbolcular arasından en iyilerini seçti. Takım arkadaşlarından oluşan ideal 11'i Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşan Muslera, mevcut sezonun oyuncularını kadroya dahil etmeyerek dikkat çekti. Sağ bekte ise Muslera'nın tercihi, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. İşte Galatasaray'ın efsane kalecisinin belirlediği en iyi 11...

#1
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Fernando Muslera

#2
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Sabri Sarıoğlu (Emmanuel Eboue)

#3
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Tomas Ujfalusi

#4
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Semih Kaya

#5
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Alex Telles

#6
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Felipe Melo

#7
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Selçuk İnan

#8
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Wesley Sneijder

#9
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz

#10
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Johan Elmander

#11
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Didier Drogba

#12
Foto - Binlerce kişi sağ bek tercihini konuşuyor! Muslera’nın en iyi 11’i sosyal medyayı salladı

Muslera'nın en iyi 11'inin sahaya dizilişi

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