Binlerce kişi bu an için toplandı! Bir benzeri 2031’de yaşanacak

Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen "hibrit Güneş tutulması", Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu. Avustralya'nın Exmouth Yarımadası, bazı bölgelerde tam, bazı bölgelerde ise halkalı gözlemlenebilen "hibrit Güneş tutulması"nın yüzde yüzünün izlenebildiği tek nokta oldu. Nadir gök olaylarından olan tutulma, dünyanın dört bir yanında canlı takip edildi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) göre, bir sonraki "hibrit Güneş tutulması"nın 2031'de gerçekleşmesi bekleniyor.