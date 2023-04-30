  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Binlerce kişi bu an için toplandı! Bir benzeri 2031’de yaşanacak

2023-04-30 17:31:42
Binlerce kişi bu an için toplandı! Bir benzeri 2031’de yaşanacak

"Hibrit Güneş tutulması" Avustralya'nın Exmouth kasabasında tam olarak izlendi.

#1
Foto - Binlerce kişi bu an için toplandı! Bir benzeri 2031’de yaşanacak

Batı Avustralya (WA) eyaletindeki Exmouth kasabasına dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, "hibrit Güneş tutulması"nı tam olarak izledi.

#2
Foto - Binlerce kişi bu an için toplandı! Bir benzeri 2031’de yaşanacak

ABC'nin haberine göre, nadir karşılaşılan ve güneşin ay tarafından tam olarak kapandığı gök olayı, bugün Avustralya'nın Exmouth kasabasında binlerce kişi tarafından gözlemlendi. WA eyaletinin başkenti Pert'in 1200 kilometre kuzeyinde yer alan Exmouth kasabasında en net izlenebilen tam Güneş tutulması yaklaşık 60 saniye sürdü.

#3
Foto - Binlerce kişi bu an için toplandı! Bir benzeri 2031’de yaşanacak

Exmouth kasabası ve çevresinde yaklaşık 40 kilometre çapında gölge oluşturan tutulma, yerel saatle 11.27'de yaşandı. WA eyaletinin Turizm Bakanlığınca bir yılı aşkındır hazırlık yapılan kasabaya çeşitli ülkelerden bilim insanları ve araştırmacıların da bulunduğu binlerce ziyaretçi geldi.

#4
Foto - Binlerce kişi bu an için toplandı! Bir benzeri 2031’de yaşanacak

WA Turizm Bakanı Roger Cook, ön hazırlıklar neticesinde sorunsuz bir organizasyon geçirdiklerini söyledi. WA eyalet hükümetinin bölgeye birçok takviye ekip gönderdiğini belirten Cook, Exmouth ve çevre kasabalar için tarihi bir gün yaşandığını dile getirdi.

#5
Foto - Binlerce kişi bu an için toplandı! Bir benzeri 2031’de yaşanacak

Erken saatlerde Hint Okyanusu'ndan başlangıcı izlenebilen "hibrit Güneş tutulması", Asya-Pasifik'teki birçok ülkede farklı oranlarda gözlemlenerek günün sonunda Pasifik Okyanusu semalarında son buldu. Avustralya'nın Exmouth Yarımadası, bazı bölgelerde tam, bazı bölgelerde ise halkalı gözlemlenebilen "hibrit Güneş tutulması"nın yüzde yüzünün izlenebildiği tek nokta oldu. Nadir gök olaylarından olan tutulma, dünyanın dört bir yanında canlı takip edildi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) göre, bir sonraki "hibrit Güneş tutulması"nın 2031'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i değil seni de mağlup edeceğiz
Gündem

Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i değil seni de mağlup edeceğiz

Esenler Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi'nde seçmenlerle buluşan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman So..
Böyle güzel ölüm herkese nasip olur mu? Emanetini namazda teslim etti!
Gündem

Böyle güzel ölüm herkese nasip olur mu? Emanetini namazda teslim etti!

Kastamonu camide namaz kılarken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.
Benzine indirim bir daha geldi! Akaryakıta indirim tarihi: Sürücüler hazırlansın, yolda! 30 Nisan motorin, LPG, akaryakıt güncel fiyatlar
Ekonomi

Benzine indirim bir daha geldi! Akaryakıta indirim tarihi: Sürücüler hazırlansın, yolda! 30 Nisan motorin, LPG, akaryakıt güncel fiyatlar

Akaryakıt indirimi son dakika duyuruldu. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiya..
Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf! Öyle bir CIA-MİT kıyaslaması yaptı ki...
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf! Öyle bir CIA-MİT kıyaslaması yaptı ki...

Habertürk TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT-CIA karşılaştırmas..
Avrupa’da benzin, zam, elektrik ve hayat pahalılığı: Cevabı merak ediliyor! İthalat 10 kattan fazla düştü
Ekonomi

Avrupa’da benzin, zam, elektrik ve hayat pahalılığı: Cevabı merak ediliyor! İthalat 10 kattan fazla düştü

Shell ve Uluslararası Enerji Ajansı gibi şirket ve kuruluşların temsilcileri de, Avrupalıların gaz, petrol, benzin, elektrik ve ısınma için ..
ABD'li Bilim insanlarından ezber bozan çarpıcı ’Uzaylı’ çıkışı: O tarihte dünya ile temasa geçip mesaj verecekler
Aktüel

ABD'li Bilim insanlarından ezber bozan çarpıcı ’Uzaylı’ çıkışı: O tarihte dünya ile temasa geçip mesaj verecekler

ABD'li bilim insanları uzaylılar ile ilgili çarpıcı ve dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 27 ışık yılı uzaktaki NASA uydusunu izleyen ara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23