Binlerce kişi bekliyor! Ödemeler yarın yapılacak

Covid-19 sebebiyle işyerindeki çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapılabiliyor. Başvuru için işverenin işçinin rızasını alması şart değil. Öte yandan kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak izleyen ayın beşinde ödeniyor. Nisan dönemine ilişkin ödemeler yarın yapılacak. Başvurusu henüz olumlu sonuçlandırılmamış olanlarda ödemeler gecikebilir. Ödemeler çalışanların İŞKUR’a bildirilen IBAN numaralarına yapılacak, IBAN bildirilmemişse PTT Bank aracılığı ile ödenecek.