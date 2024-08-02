2024-08-02 14:52:44 Bingöl’de pikap dereye yuvarlandı
Bingöl’ün Genç ilçesinde kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Bingöl’ün Genç ilçesinde kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AAB 680 plakalı pikap, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada pikap içinde bulunan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23