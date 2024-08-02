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Aktüel
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Bingöl’de pikap dereye yuvarlandı

2024-08-02 14:52:44
Bingöl’de pikap dereye yuvarlandı

Bingöl’ün Genç ilçesinde kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

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Foto - Bingöl’de pikap dereye yuvarlandı

Alınan bilgilere göre kaza, Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 AAB 680 plakalı pikap, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

#2
Foto - Bingöl’de pikap dereye yuvarlandı

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada pikap içinde bulunan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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