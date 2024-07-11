Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nin tescillediği ilk bal oldu

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi ürün olarak tescillenen Bingöl Balı, ‘Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği' kapsamında Avrupa'ya taşındı. AB Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Bingöl Balı, AB Resmi Gazetesi'nde 12 Mart 2024 tarihinde ilan edildi. Üç aylık sürecin tamamlanmasıyla birlikte Bingöl Balı, 10 Temmuz 2024 tarihinde AB tarafından resmen tescil edildi. “Bal alanında Türkiye’nin liderliğini Bingöl balı yapıyor” Bingöl balının bayrağı zirveye taşıdığını belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, balın değerinin daha da artacağını söyledi. Vali Usta, “Bingöl’de göreve başladığımız günden itibaren coğrafi işaretli ürünlerimizin ekonomiye kazandırılması, bundan elde edilen gelirlerin çiftçimize büyük bir kaynak oluşturması için çalışıyoruz. Bu anlamda Bingöl balımız bizim 5 coğrafi ürünlerimizden biriydi. Biz de bunu daha da katma değerli hale getirmek için Avrupa Birliği tescil sürecine başvurduk ve yaklaşık 2 yıllık bir süreç sonunda bugün çok mutlu bir haber aldık.