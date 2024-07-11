2024-07-11 09:27:34 Bingöl Balı, Avrupa Birliği’nin tescillediği ilk bal oldu
Bingöl’de paydaş kurumların çalışmaları ve çabaları sayesinde coğrafi işaretli bal, Avrupa Birliğinden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak kalitesini tescilledi. Bingöl Balı, Türkiye’nin 23’üncü ürünü, bal alanında ise ilk ürünü oldu. Bingöl Valiliği koordinesinde, Bingöl Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bingöl Arıcılar Birliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bingöl balı Avrupa Birliği’nce coğrafi işaret tescili aldı. Bingöl Balı ülkenin 23’üncü ürünü olurken, bal alanında ise ilk ürünü olarak kalitesini göstermiş oldu.