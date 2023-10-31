Binbir zahmetle hazırlanıyor! İşte o meşhur peynir

İHA muhabirine konuşan Peynirciler Çarşısı esnaflarından Rüstem Apaydın, Van otlu peynirinin ilkbahar aylarında yaklaşık 2 bin rakımlı dağlarında toplanan sirmo, mendi ve heliz gibi otların karıştırılmasıyla elde edildiğini belirtti. Yaz aylarında küplere konularak toprağa gömülen peynirin, kış aylarından çıkarılarak tüketildiğini ifade eden esnaf Apaydın, “Van otlu peyniri; kışın küp, yaz aylarında ise salamura ve taze peynir şekliyle tüketiliyor. Taze ve salamura peynirin tüketim sezonu kapandı. Havaların soğumasıyla topraktan küpler halinde çıkarılan peynirlerle sezona devam ediyoruz. Küp peynirin aroması çok güzeldir. Bu peynir yüzde yüz koyun sütünden yapılmaktadır. Özellikle içindeki sirmo bitkisi sarımsak aromasına sahiptir” dedi.