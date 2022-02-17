  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
3
Binanın çatısı alevlere teslim oldu

2022-02-17 23:51:09
Binanın çatısı alevlere teslim oldu

Ümraniye’de 5 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Azra Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Azra Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Alevlere teslim olan çatı katında maddi hasar oluştu. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Alevlere teslim olan çatı katında maddi hasar oluştu. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

'Gram altın 2 bin 500 lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Bomba tahmin
Ekonomi

'Gram altın 2 bin 500 lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya tarih verdi! Bomba tahmin

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ederken ekonomist Tuna Kaya'dan önemli bir tahmin geldi.
Herkes Rusya'dan bekliyordu! Ukrayna ilk ateşi açtı, savaş resmen başladı
Dünya

Herkes Rusya'dan bekliyordu! Ukrayna ilk ateşi açtı, savaş resmen başladı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimde Rusya'nın saldırı beklenirken, ilk ateş Ukrayna'dan geldi. Ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti, ..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
Bakan Soylu açıkladı: 8 milyon kişi harekete geçmeye hazır
Gündem

Bakan Soylu açıkladı: 8 milyon kişi harekete geçmeye hazır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İran, İdlib, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Çobanbey, Afrin, Tel Abyad ve Resulayn'da 8 milyonun üzerinde he..
Gülşen'den Sezen Aksu'lu 'namus' çıkışı
Gündem

Gülşen'den Sezen Aksu'lu 'namus' çıkışı

Sahneye çıktığı yarı çıplak kıyafetleri sebebi ile ahlaki hassasiyetleri olanların tepkisini çeken Gülşen, kendisini eleştirenleri, "Namuslu..
Altın için flaş iddia! 'O seviyeye oturabilir'
Ekonomi

Altın için flaş iddia! 'O seviyeye oturabilir'

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altının Rusya-Ukrayna savaş söylentileri sebebi ile değer kazandığını öne sürerek "Söylenen boy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay