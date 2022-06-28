2022-06-28 14:02:23 Bina yıkımlarında yeni dönem: 1 Temmuz’da resmen başlıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Söz konusu yönetmelik ile binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkımdan sonra atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması amaçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılması hakkında hazırlanan yönetmeliğin 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceğini duyurdu.