Bina yıkımlarında yeni dönem: 1 Temmuz’da resmen başlıyor!

Açıklamada, 13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve sektörün yeni kurallara adaptasyonu için geçiş sürecinin öngörülerek hazırlandığı yönetmelikle binaların kontrollü, güvenli yıkımı ve yıkım sonrası atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Bu yönetmelikle; afetler sonrası acil yıkımlar, İmar Kanunu kapsamında idarelerce yapılacak yıkımlar ve tescilli yapıların yıkımları hariç olmak üzere yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının Y1, Y2 ve Y3 olarak mesleki ve teknik yeterliliklere göre sınıflandırıldıran ve Bakanlıktan yetki belge numarası alan yıkım müteahhitleri tarafından gerçekleştirilmesinin zorunlu olacağı aktarıldı.