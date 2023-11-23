BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

-Mega Kutulu Hurç 79 TL -Baza Kutulu Hurç 65 TL -Mega Hurç 55 TL -Maxi Hurç 44,50 TL -4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL -Mini Hurç 39,50 TL -İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL -İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 39,50 TL -İp Kulplu, Baskılı Midi Hurç 39,50 TL -4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 69 TL -12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL -Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 68,50 TL -Raf Organizer 49,50 TL -Akordiyon Maxi Organizer 22,50 TL -Akordiyon Midi Organizer 19,50 TL -Akordiyon Mini Organizer 18,50 TL -Saklama Kutusu 72,50 TL -Vakumlu Hurç Set 3'lü 115 TL -Pantolon Askısı 19,50 TL -Organizer Sepet 8,50 TL -Çantalı Vakumlu Hurç XL 95 TL -Çantalı Vakumlu Hurç Large 85 TL -Sıcak Su Torbası 59 TL