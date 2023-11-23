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BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

2023-11-23 18:07:36
BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

En çok tercih edilen zincir marketlerden BİM'de, 24 Kasım itibariyle indirime giren ürünlerin kataloğu yayınlandı.

#1
Foto - BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

İşte 24 Kasım Cuma günü itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler...

#2
Foto - BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

Tefal Krep Tavası 419 TL- Tefal Manuel Rondo 399 TL - -Servis Ürünleri 15 TL -Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL -Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 27,50 TL -Benante Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 4'lü 329 TL -Paşabahçe Live Beautiful Gala Ayaklı Çay Bardağı 89 TL -Glass in love Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 99 TL -Glass in love Meşrubat Bardağı 6'lı 139 TL -Glass in love Su Bardağı 6'lı 129 TL -Mutfak Gereçleri 32,50 TL -Mutfak Ürünleri 23,50 TL -Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 36,50 TL -Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 38,50 TL -Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 46,50 TL -Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 67,50 TL -Temizlik Seti 99 TL -Mandal Çeşitleri 20'li 18,50 TL -Tuvalet Fırçası Çeşitleri 19,50 TL -Döner Raf 2'li 159 TL -Quick Dicer Çok Amaçlı Mutfak Makası 49,50 TL -Turşuluk 1500 ml 39,50 TL -Zeytinlik 2500 ml 47,50 TL

#3
Foto - BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

-Barbie Öğretmen Bebek 249 TL -Piccolomondi Mini Blok Seti 49,50 TL -Piccolomondi Polis Araçları Mini Blok Seti 59 TL -Smartland Dough Oyun Hamuru Seti 89 TL -Mgs Oyuncak Arabalar 19,50 TL -Mgs Römorklu ve Kepçeli Traktör 99 TL -Oyuncak Bez Topum 24,50 TL -Oyuncak Polis Seti 49,50 TL -Smartland Dough Kinetik Kum Seti Harfler 89 TL -Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 47,50 TL -Lisanslı Yapboz 29,50 TL -El Kuklası 29,50 TL -Kurbağa Denge Oyunu 99 TL -Mgs Oyuncak Evcil Hayvan Bakım Seti 149 TL -Satranç ve Dama Oyun Seti 2'li 49,50 TL -Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitabı Çeşitleri 19,50 TL -LimonKids Akademik Başarı Serisi Kitaplar 17,50 TL

#4
Foto - BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

-Mega Kutulu Hurç 79 TL -Baza Kutulu Hurç 65 TL -Mega Hurç 55 TL -Maxi Hurç 44,50 TL -4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL -Mini Hurç 39,50 TL -İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL -İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 39,50 TL -İp Kulplu, Baskılı Midi Hurç 39,50 TL -4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 69 TL -12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL -Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 68,50 TL -Raf Organizer 49,50 TL -Akordiyon Maxi Organizer 22,50 TL -Akordiyon Midi Organizer 19,50 TL -Akordiyon Mini Organizer 18,50 TL -Saklama Kutusu 72,50 TL -Vakumlu Hurç Set 3'lü 115 TL -Pantolon Askısı 19,50 TL -Organizer Sepet 8,50 TL -Çantalı Vakumlu Hurç XL 95 TL -Çantalı Vakumlu Hurç Large 85 TL -Sıcak Su Torbası 59 TL

#5
Foto - BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

-Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL -Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl 3.299 TL -Casper VIA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu 4.599 TL -Polosmart Tws Kulaklık 219 TL -Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 199 TL -Ruumstore TV Sehpası 699 TL -Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinası 199 TL -Petek Üstü Isı Yönlendirici 179 TL -Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179 TL

#6
Foto - BİM'den nefes kesen indirimler! 24 Kasım Cuma günü müthiş fırsatlar

-Erkek Çocuk Bot 259 TL -Erkek Bot 299 TL -Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL -Kadın Pijama Takımı 219 TL Kadın Terlik 69 TL -Kadın Cüzdan 65 TL -Kadın Çanta 119 TL -Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL -Northpacific Şemsiye 109 TL -Maisonette El Havlusu 19,50 TL -Maisonette Yüz Havlusu 44,50 TL

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