İthal eden değil ihraç eden Türkiye! HÜRJET'ten milyarlarca avroluk başarı

YÜZÜNCÜ YILDA GÖKYÜZÜYLE BULUŞMA HÜRJET, 30 Ocak 2023’te ilk motor çalıştırmasını, 18 Mart 2023’te ilk taksi testini gerçekleştirdi. Nisan 2023’te ise Cumhuriyet’in 100. yılına atfen ilk uçuşunu yaptı. İlk uçuşta 14 bin feet irtifaya ve 250 knot hıza ulaşan HÜRJET, 26 dakika havada kaldı. 2023 yılı boyunca toplam 33 sorti icra etti. 2024 yılı HÜRJET için bir kilometre taşı oldu. Ağustos ayında 100’üncü uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET, 21 Ekim 2024’te 1.01 Mach hıza ulaşarak ses duvarını aştı. Böylece Türkiye, kendi geliştirdiği bir jetle süpersonik uçuş kabiliyetini fiilen ortaya koydu. Mayıs 2023’te montajına başlanan İkinci Prototip HÜRJET (P2), 12 Kasım’da ilk uçuşunu yaptı. 10 bin feet irtifa ve 200 knot hıza ulaşan P2, 21 Kasım’da ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı.