İthal eden değil ihraç eden Türkiye! HÜRJET'ten milyarlarca avroluk başarı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİNDE HÜRKUŞ’un açtığı yolda 2010 yılında Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, 2017 yılında ise Yeni Nesil Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET doğdu. Böylece HÜRJET, TUSAŞ için sadece bir proje değil, “milli bir dava” haline geldi. Türkiye, HÜRJET ve ardından KAAN ile havacılıkta “şampiyonlar ligi”ne adım attı. HÜRJET’in ortaya çıkış sürecinde dönemin TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in, “HÜRKUŞ’u yaptıysak HÜRJET’i de yaparız” sözleri belirleyici oldu. Bu yaklaşım doğrultusunda 30 kişilik bir mühendis ekibi oluşturuldu ve sadece 6 ay içinde kapsamlı bir kavramsal tasarım hazırlandı. TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının değerlendirmeleri sonucunda HÜRJET Projesi, 14 Ağustos 2017’de resmen başlatıldı. İlk uçuş için Cumhuriyet’in 100. yılı hedef olarak belirlendi.