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BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

2024-07-24 12:17:37
BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

BİM Aktüel 26 Temmuz 2024 Cuma kataloğu, müşterilere çeşitli indirimli ürünler sunuyor. Peki, haftanın ikinci BİM aktüel kataloğu ürünleri neler? İşte 26 Temmuz 2024 Cuma günü raflarda satışta olacak BİM aktüel ürünler...

#1
Foto - BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Philips Air Fryer HD9650/90 Fiyat: 5,999.00 TL Keysmart Tost Makinesi KEY 740 Fiyat: 1,299.00 TL Keysmart Dijital Baskül KEY 760 Fiyat: 279.00 TL Keysmart Pipetli Termos 900 ML Fiyat: 399.00 TL Fakir Kendi Kendini Temizleyen, Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas Fiyat: 9,999.00 TL Kumtel Kule Tipi Vantilatör Fiyat: 999.00 TL Range Vantilatör Fiyat: 899.00 TL Homend Gece Parlayan Basketbol Topu (7 Numara) Fiyat: 499.00 TL Homend Desenli Basketbol Topu (5 Numara) Fiyat: 199.00 TL Lisanslı Tavan Lambası Fiyat: 199.00 TL Piccolo Mondi Tenis Topu 3'lü Fiyat: 129.00 TL 8 Kanat Hologramlı Rüzgar Gülü (18 cm) Fiyat: 39.00 TL 7 Kanat Rüzgar Gülü (16 cm) Fiyat: 42.00 TL 7 Kanat Rüzgar Gülü (20 cm) Fiyat: 49.00 TL 8 Kanat Baskılı Rüzgar Gülü (18 cm) Fiyat: 49.00 TL 8 Kanat Rüzgar Gülü (30 cm) Fiyat: 49.00 TL

#2
Foto - BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası (60 W) Fiyat: 279.00 TL İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası (30 W) Fiyat: 199.00 TL Kalın Mum Silikon (200 g) Fiyat: 75.00 TL İnce Mum Silikon (200 g) Fiyat: 75.00 TL Tornavida Seti Blister Ambalaj (51 Parça) Fiyat: 129.00 TL Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı Fiyat: 59.00 TL Kurbağacık Anahtar 10” Fiyat: 249.00 TL Çatal Başlı Çekiç (250 g) Fiyat: 109.00 TL Ahşap Saplı Çekiç (200 g) Fiyat: 75.00 TL Lastik Tokmak (No: 50) Fiyat: 109.00 TL Demir Testere Kolu (300 mm) Fiyat: 95.00 TL Lavabo Açma Sustası (3 m) Fiyat: 99.00 TL

#3
Foto - BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Plastik Boya Karıştırıcı (80x400 mm) Fiyat: 59.00 TL Boyacı Ispatulası (80 mm) Fiyat: 49.00 TL Cam Menfezi (175 mm) Fiyat: 49.00 TL Cam Kazıma Aparatı - Plastik Fiyat: 39.00 TL Tel Fırça Fiyat: 49.00 TL Silikon Tabancası Fiyat: 99.00 TL Sprey Boya - 225 ml (Siyah - Beyaz) Fiyat: 59.00 TL Pas Sökücü Sprey (200 ml) Fiyat: 59.00 TL F500 Silikonize Mastik (500 g) Fiyat: 45.00 TL F280 Beyaz Silikon (280 g) Fiyat: 63.00 TL F280 Şeffaf Silikon (280 g) Fiyat: 63.00 TL Şeffaf Koli Bandı 40 mt + Bant Kesme Aparatı (2’li Set) Fiyat: 49.00 TL Tamir Bandı Gri Renk (48 mm x 10 m) Fiyat: 39.00 TL Akrilik Silikonize Çift Taraflı Bant (18 mm x 2 m) Fiyat: 35.00 TL Çift Taraflı Köpük Bant (18 mm x 2 m) Fiyat: 23.00 TL Yer Fırçası Fiyat: 59.00 TL Plastik Çekpas Fiyat: 59.00 TL Profesyonel Oto Fırçası Fiyat: 79.00 TL

#4
Foto - BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Musluklu Piknik Termos (6 L) Fiyat: 279.00 TL Büyük Buz Aküsü (950 ml) Fiyat: 59.50 TL Çok Amaçlı Organizer Sepet Fiyat: 59.00 TL Slim Askı Seti (10'lu) Fiyat: 34.50 TL Saplı Kaymaz Kesim Panosu Fiyat: 69.00 TL Salata Kurutucusu (4.75 L) Fiyat: 129.00 TL Pedallı Çöp Kovası (Paslanmaz, 5 L) Fiyat: 179.00 TL Temizlik Seti Fiyat: 129.00 TL Tuvalet Fırçası (Paslanmaz) Fiyat: 79.00 TL Soğuk-Sıcak Taşıma Çantası (8 L) Fiyat: 27.50 TL Soğuk-Sıcak Taşıma Çantası (20 L) Fiyat: 55.00 TL Çizgi Gravürlü Kare Kase Fiyat: 14.50 TL Çizgi Gravürlü Kare Salata Kasesi Fiyat: 59.00 TL Bebek Çatal-Kaşık-Bıçak Seti (3'lü) Fiyat: 99.00 TL Bebek Kaşığı (6'lı) Fiyat: 34.50 TL Çizgi Gravürlü Kare Çerezlik Fiyat: 22.50 TL

#5
Foto - BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Chef's Yanmayan Yapışmaz Tava (28 cm) Fiyat: 199.00 TL Chef's Yanmayan Yapışmaz Sahan (20 cm) Fiyat: 159.00 TL Emsan Porselen Tatlı Tabağı (19 cm, 4'lü) Fiyat: 259.00 TL Emsan Porselen Çizgili Kase (10 cm, 4'lü) Fiyat: 159.00 TL Glass in Love Cam Kupa (250 cc) Fiyat: 17.50 TL Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti (6'lı) Fiyat: 169.00 TL Ayaklı Cam Kek Tabağı (26 cm) Fiyat: 119.00 TL Kayık Tabak (17 cm) Fiyat: 32.50 TL Cam Çerezlik/Kase (Farklı Renk Seçenekleri) Fiyat: 29.00 TL Viva Cam Kapaklı Kavanoz (900 cc) Fiyat: 109.00 TL Viva Cam Kapaklı Kavanoz (1500 cc) Fiyat: 129.00 TL Viva Cam Kapaklı Kavanoz (2500 cc) Fiyat: 139.00 TL

#6
Foto - BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Valiz Organizer Set (6'lı) Fiyat: 79.00 TL Duvar Tipi Düzenleyici (36x67 cm) Fiyat: 55.00 TL M. Botti Namaz Elbisesi (S/M, L/XL) Fiyat: 199.00 TL Koltuk Örtüsü (170x210 cm) Fiyat: 119.00 TL Penye Şal (65x170 cm) Fiyat: 69.00 TL Şortlu Takım Kadın (2XL, 3XL) Fiyat: 199.00 TL Crop Şort Takım Kadın (S/M, L/XL) Fiyat: 159.00 TL Spor Çanta Kadın (44x42x24 cm) Fiyat: 215.00 TL Spor Çanta Erkek (48x16x30 cm) Fiyat: 169.00 TL BabyCo Tekli Bebek Body (3, 6, 9, 12 Ay) Fiyat: 59.00 TL Deniz Şortu Erkek (M, L, XL) Fiyat: 149.00 TL Safari Şapka Fiyat: 125.00 TL Şapka Fiyat: 99.00 TL Çift Cırtlı Etkinlik Kitabım (2-4 Yaş) Fiyat: 219.00 TL Peluş Uyku Arkadaşım Fiyat: 349.00 TL Konuşan Define Bebek (60 cm) Fiyat: 379.00 TL Mini Koordinasyon Oyunu Fiyat: 129.00 TL Geometrik Şekiller Fiyat: 129.00 TL Ahşap Tak Çak Fiyat: 99.00 TL Kamyonlar (Farklı Çeşitlerde) Fiyat: 199.00 TL Fast & Furious Temalı Araba Fiyat: 119.00 TL Batman Yarış Arabası (Farklı Çeşitlerde) Fiyat: 99.00 TL Anahtar Bloklar Fiyat: 99.00 TL Karma Blok Oyuncaklar (240 Parça) Fiyat: 99.00 TL Yuvamlama Kulesi (Farklı Renklerde) Fiyat: 69.00 TL Oyuncak Traktör (Sürtmeli Mekanizmalı, Farklı Renklerde) Fiyat: 249.00 TL

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