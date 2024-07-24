BİM’de Cuma fırsatları… Yepyeni ürünlerle 26 Temmuz’da

Valiz Organizer Set (6'lı) Fiyat: 79.00 TL Duvar Tipi Düzenleyici (36x67 cm) Fiyat: 55.00 TL M. Botti Namaz Elbisesi (S/M, L/XL) Fiyat: 199.00 TL Koltuk Örtüsü (170x210 cm) Fiyat: 119.00 TL Penye Şal (65x170 cm) Fiyat: 69.00 TL Şortlu Takım Kadın (2XL, 3XL) Fiyat: 199.00 TL Crop Şort Takım Kadın (S/M, L/XL) Fiyat: 159.00 TL Spor Çanta Kadın (44x42x24 cm) Fiyat: 215.00 TL Spor Çanta Erkek (48x16x30 cm) Fiyat: 169.00 TL BabyCo Tekli Bebek Body (3, 6, 9, 12 Ay) Fiyat: 59.00 TL Deniz Şortu Erkek (M, L, XL) Fiyat: 149.00 TL Safari Şapka Fiyat: 125.00 TL Şapka Fiyat: 99.00 TL Çift Cırtlı Etkinlik Kitabım (2-4 Yaş) Fiyat: 219.00 TL Peluş Uyku Arkadaşım Fiyat: 349.00 TL Konuşan Define Bebek (60 cm) Fiyat: 379.00 TL Mini Koordinasyon Oyunu Fiyat: 129.00 TL Geometrik Şekiller Fiyat: 129.00 TL Ahşap Tak Çak Fiyat: 99.00 TL Kamyonlar (Farklı Çeşitlerde) Fiyat: 199.00 TL Fast & Furious Temalı Araba Fiyat: 119.00 TL Batman Yarış Arabası (Farklı Çeşitlerde) Fiyat: 99.00 TL Anahtar Bloklar Fiyat: 99.00 TL Karma Blok Oyuncaklar (240 Parça) Fiyat: 99.00 TL Yuvamlama Kulesi (Farklı Renklerde) Fiyat: 69.00 TL Oyuncak Traktör (Sürtmeli Mekanizmalı, Farklı Renklerde) Fiyat: 249.00 TL