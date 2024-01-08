  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
14
Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

2024-01-08 08:46:55
Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Sütle kaynatılan mantarın zehrinin gideceği, salyangozun yediği mantarın zehirli olmayacağı gibi birçok yanlış bilginin kulaktan kulağa yayıldığını belirten uzmanlar, doğal mantar tüketenleri uyarıyor.

#1
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Uzmanlar, doğada yetişen mantarlara ilişkin doğru bilinen yanlışlar ve zehirlenme riski konusunda vatandaşları uyarıyor.

#2
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi kasım ve aralıkta ortalamanın üzerinde yağış alan İzmir ve çevresindeki ormanlık alanlarda, birçok mantar türü ortaya çıktı.

#3
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Özellikle hafta sonları sosyal medya üzerinden bir araya gelen gruplar, doğada mantar aramaya çıkıyor.

#4
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Uzmanlar, zehirli mantarlar konusunda doğaseverleri uyarıyor.

#5
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

"Türkiye'nin Mantarları" ve "Makro Mantarlar" kitaplarıyla tanınan mantar bilimci (mikolog) Jilber Barutçiyan, bu sene sonbahardaki hava şartlarının mantarların verimini artırdığını söyledi.

#6
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Türkiye'nin mantar konusunda çok zengin bir coğrafya olduğunu vurgulayan Barutçiyan, kulaktan dolma bilgilerle mantar toplayanların risklere dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

#7
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Son dönemde İzmir çevresinde halk arasında "çıntar" olarak bilinen mantar türünün çokça tüketildiğini ifade eden Barutçiyan, "Çıntar, raf ömrü çok kısa olan bir mantar. Çok çabuk bozulan bir mantar.

#8
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Mantarlar da diğer besin maddeleri gibi bozuk oldukları zaman zehirlenmelere yol açıyor. Ölümcül olmasa bile, gıda zehirlenmelerine yol açıyorlar. Bilinçsiz toplanıyor mantarlarımız, bunun için de maalesef zehirlenmelerle karşılaşabiliyoruz." dedi.

#9
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Halk arasında dolaşan, mantarlar konusundaki genellemelerin tümünün yanlış olduğunu aktaran Barutçiyan, şöyle konuştu:

#10
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

"Mantar toplayanlar arasında 'Köylüler biliyor.' gibi bir söylem de var. Zehirlenmelerin yüzde 90'ı kırsaldan geliyor. Bilseler herhalde kendi kendilerini zehirlemezler. Maalesef yenen, zehirli ya da öldürücü türleri birbirinden ayırt etmek için hiçbir geçerli metot, teknik, püf noktası, kısa yol diye bir şey yok. Mantarı bilimsel bir netlikle tanımlayıp güncel bir kaynaktan yenebilirliğini kontrol etmiyorsanız, kulaktan dolma bilgilerle mantarı tüketiyorsanız maalesef zehirlenme ihtimaliniz çok yüksek." Mantarın bir protein deposu olduğunun düşünüldüğünü, bunun da yanlış bilgi olduğunu kaydeden Barutçiyan, şunları söyledi: "Mantarların sadece kıvamları ete benzediği için tarih boyunca protein deposu olarak görülmüşler. Mantarların içinde tabii ki az miktarda da olsa protein var. Fakat bu proteinler insan vücudu tarafından özümsenmeyen türler. Yani 'Et yerine mantar yiyorum.' derseniz sadece kendinizi kandırırsınız. Protein alamazsınız. Mantarlar sadece bazı vitaminler ve bazı mineraller açısından çok zengin bir besin kaynağı ama onun dışında pek bir besleyici özellikleri yok."

#11
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

İzmir'de doğada yetişen mantarlar konusunda araştırmalar yapan ve mantar toplama atölyeleri düzenleyen Sevim Şahin de 20 yıldır akademisyenlerle bilimsel çalışmalara katıldığını anlattı. Dünyada 60 bin civarında mantar türünün tanımlandığını belirten Şahin, Türkiye'de de çok sayıda türün bulunduğunu dile getirdi.

#12
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

İzmir'in bu yıl çok yağış aldığını ve son 5 senedir görülmeyen ya da çok az görülen mantarların çıkmaya başladığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu: "Yağışların artması ve mantarların bu kadar çok olması, özellikle son dönemlerde sosyal medyada da mantar gruplarının artmasıyla birlikte dağ taş insan doldu neredeyse. İnsanlar, gerek ekonomik açıdan gerekse doğada spor yapmak için mantar toplamaya gidiyor ancak bu zehirlenmelere yol açabiliyor. En büyük sorun, insanların mantarları, tanımadan, bilmeden 'Komşum söyledi.', 'Köylü tanıyor.', 'Biz kızartıp yedik.', 'Yumurta kırıp yiyin.' gibi tavsiyelere uyarak yemeleri. En önemli şey mantarları yüzde 100 tanımadan tüketmemek. Mantarları toplarken mutlaka bir uzman gözetiminde toplamak gerekiyor. Hobi amaçlı fotoğraf çekebiliriz, onları gözlemleyebiliriz ancak tüketmeyi düşünüyorsak mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekiyor."

#13
Foto - Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

Şahin, halk arasında birçok yanlış bilginin dolaştığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Halkımız genelde şu şekilde düşünüyor, 'Zehirli mantarı sütle kaynatırsak zehri gider.', 'Kurutulursa zehri gider.', 'Mantarı sümüklü böcek yediyse ya da kurtlar yediyse o mantar zehirli değildir.', 'Mantarı gümüş kaşıkla kaynatırsak ve kaşık kararırsa zehirli ancak kaşık kararmazsa zehirsiz.', 'Zehirli mantar ile zehirli olmayan mantar yan yana yetişmez.' gibi birçok doğru bilinen yanlışlara sahipler. Bu anlamda bunlar tabii ki mantar zehirlenmeleri riskini artırır. Mantarın şakası yok. Çok zehirli mantarlar çok güzel kokulu ve çok lezzetli olabilir. Çok zehirli mantarlar, salyangozlar ve diğer canlılar tarafından sevilerek tüketilir. Onlar için toksit değil ancak bizim için öldürücü olabilir. Mantarın kurutularak, ayranla yenerek, sütle kaynatılarak zehri giderilmez."

Dünyaya ilan ettiler! Vatandaşlarını uyardı: Her an savaş olabilir!
Dünya

Dünyaya ilan ettiler! Vatandaşlarını uyardı: Her an savaş olabilir!

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, İsveç'te savaş olabileceği uyarısında bulundu.

Gerilim tırmanıyor! İntikam yemini eden İran'dan ABD hamlesi
Dünya

Gerilim tırmanıyor! İntikam yemini eden İran'dan ABD hamlesi

Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere, İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tar..
ABD'den Netanyahu'yu kızdıracak 'Filistin' çıkışı!
Dünya

ABD'den Netanyahu'yu kızdıracak 'Filistin' çıkışı!

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'e askeri destek sağlayan ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Filistinli siviller, şa..
Tevfik Göksu'dan İstanbul mesajı!
Siyaset

Tevfik Göksu'dan İstanbul mesajı!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum'u tebrik etti...
Yerli sensörlü İRİS-100 ilk defa envanterde
Teknoloji

Yerli sensörlü İRİS-100 ilk defa envanterde

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yerli sensörlü İRİS-100 ilgili flaş bir gelişme yaşandı diyerek resmi X hesabı üzerinden paylaşımda bulun..
DEM'den CHP'ye şok: Oy vermeyiz
Gündem

DEM'den CHP'ye şok: Oy vermeyiz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongre için salon talebini geri çeviren CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23