Bilinçsizlik can kayıplarına yol açıyor! Mantarlar konusunda doğru bilinen yanlışlar

İzmir'in bu yıl çok yağış aldığını ve son 5 senedir görülmeyen ya da çok az görülen mantarların çıkmaya başladığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu: "Yağışların artması ve mantarların bu kadar çok olması, özellikle son dönemlerde sosyal medyada da mantar gruplarının artmasıyla birlikte dağ taş insan doldu neredeyse. İnsanlar, gerek ekonomik açıdan gerekse doğada spor yapmak için mantar toplamaya gidiyor ancak bu zehirlenmelere yol açabiliyor. En büyük sorun, insanların mantarları, tanımadan, bilmeden 'Komşum söyledi.', 'Köylü tanıyor.', 'Biz kızartıp yedik.', 'Yumurta kırıp yiyin.' gibi tavsiyelere uyarak yemeleri. En önemli şey mantarları yüzde 100 tanımadan tüketmemek. Mantarları toplarken mutlaka bir uzman gözetiminde toplamak gerekiyor. Hobi amaçlı fotoğraf çekebiliriz, onları gözlemleyebiliriz ancak tüketmeyi düşünüyorsak mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekiyor."