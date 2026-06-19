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Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

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Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

Diyarbakır, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin yeni üssü oldu. Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulan ve lise öğrencilerinden genç mühendislere kadar herkese kapısını açan Milli Teknoloji Atölyesi, gençlerin çılgın projelerini gerçeğe dönüştürmek için 7 gün 24 saat kesintisiz çalışacak. Tam donanımlı bu merkezde malzeme ve cihaz desteğiyle yetişecek yeni nesil mucitler, uluslararası arenada Türkiye'nin adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

Dicle Üniversitesi’nde TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan teknoloji merkezinde geleceğin teknoloji mucitleri yetişecek. Çalışmalara üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri de katılabilecek. Tam donanımlı merkezde kelimenin tam anlamıyla yok yok.

#2
Foto - Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

Dicle Üniversitesi’nde 'Milli Teknoloji Atölyesi' Hizmete Girdi! Dicle Üniversitesi–TÜBİTAK iş birliğiyle kurulan merkez, öğrencilere üretim ve prototipleme imkânı sunarak teknoloji geliştirme süreçlerine yeni bir alan açtı. Diyarbakır’da, “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonu kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulan TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi (MTA), öğrencilerin fikirlerini somut projelere dönüştürebilecekleri altyapısıyla hizmet vermeye başladı.

#3
Foto - Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

TEORİK BİLGİ PRATİĞE DÖKÜLECEK Ülkenin teknoloji odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen atölye, gençlerin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmadan üretim süreçlerine doğrudan katılımını amaçlıyor. Proje, akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Emre Arı’nın üstlendiği bir çalışma olarak dikkat çekiyor. TÜBİTAK desteğiyle kurulan atölyede; prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları, sarf malzeme destekleri ile eğitim ve mentorluk imkânları bir arada sunuluyor. Bu yönüyle MTA, öğrencilerin proje geliştirme, tasarım ve test süreçlerini aynı çatı altında yürütebilecekleri kapsamlı bir teknoloji merkezi niteliği taşıyor.

#4
Foto - Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

HEDEF ULASLARARASI ARENA Atölyenin özellikle teknoloji yarışmalarına hazırlanan öğrenci takımlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Sunulan teknik altyapı ve malzeme desteğiyle birlikte, gençlerin ulusal ve uluslararası projelerde daha aktif rol alması hedefleniyor.

#5
Foto - Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

GENÇ MÜHENDİSLERE DESTEK Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Devecioğlu, atölyenin hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, genç mühendis adaylarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Devecioğlu, kurulan merkezle birlikte hem yerli sanayiye nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hem de girişimci öğrencilerin teknik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirtti.

#6
Foto - Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

Atölyenin 7 gün 24 saat erişime açık olacak şekilde planlandığı ifade edilirken, öğrenci takımlarına makine, teçhizat ve sarf malzeme desteğinin de sağlanacağı bildirildi. Böylece Dicle Üniversitesi’nin, bölgesel ölçekte teknoloji üretim ekosistemine katkı sunan merkezlerden biri haline gelmesi hedefleniyor.

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