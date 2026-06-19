Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!
Diyarbakır, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin yeni üssü oldu. Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulan ve lise öğrencilerinden genç mühendislere kadar herkese kapısını açan Milli Teknoloji Atölyesi, gençlerin çılgın projelerini gerçeğe dönüştürmek için 7 gün 24 saat kesintisiz çalışacak. Tam donanımlı bu merkezde malzeme ve cihaz desteğiyle yetişecek yeni nesil mucitler, uluslararası arenada Türkiye'nin adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.