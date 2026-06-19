Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek!

TEORİK BİLGİ PRATİĞE DÖKÜLECEK Ülkenin teknoloji odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen atölye, gençlerin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmadan üretim süreçlerine doğrudan katılımını amaçlıyor. Proje, akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Emre Arı’nın üstlendiği bir çalışma olarak dikkat çekiyor. TÜBİTAK desteğiyle kurulan atölyede; prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları, sarf malzeme destekleri ile eğitim ve mentorluk imkânları bir arada sunuluyor. Bu yönüyle MTA, öğrencilerin proje geliştirme, tasarım ve test süreçlerini aynı çatı altında yürütebilecekleri kapsamlı bir teknoloji merkezi niteliği taşıyor.