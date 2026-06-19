  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'nin hibe ettiği arsaya yapılıyor! Cemevinin ikinci etap çalışmaları tamamlandı Kötü haber geldi: 120 saniyede bir yatak üreten dev firma iflas etti Şehirde ilk kez düzenlendi Hafızlık icazet merasiminde mehter çoskusu Hammaddesi beyaz kendi siyah! Lastiklerin neden aynı renkte olduğu belli oldu! Kahramanmaraş Unesco'nun 'Edebiyat şehri' oldu: Yedi Güzel Adam'ın şehri İstanbul'dan dünyaya tanıtıldı... Dicle Üniversitesinden 'Milli Teknoloji' hamlesi! Geleceğin mucitleri burada yetişecek! 'Pratik olsun' diye mutfağa koymuşlardı ama... O cihaz mutfağı yerle bir etti...
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

ASAL Araştırma, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yapılan son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. İşte partilerin son oy oranları...

#1
Foto - Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

ASAL Araştırma 6-14 Haziran tarihlerinde (2026) Vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' diye sordu.

#2
Foto - Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

AK Parti'nin oyların yüzde 33,1'ini alırken CHP'nin oyunun yüzde 30,9 olduğu görüldü.

#3
Foto - Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

Son anket sonuçları, CHP’nin oy oranının mutlak butlan kararının ardından eridiğini gösterdi.

#4
Foto - Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

ASAL'ın "Mutlak butlan" kararı öncesinde yayınladığı ankette AK Parti-CHP arasındaki arasındaki oy farkı 2-2,5 puan olarak öne çıkmıştı.

#5
Foto - Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

ASAL Araştırma'nın mutlak butlandan sonraki en dikkat çeken anket sonuçları şöyle

#6
Foto - Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

ASAL Araştırma'nın mutlak butlandan sonraki en dikkat çeken anket sonuçları şöyle

#7
Foto - Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi

ASAL Araştırma'nın çok tartışılan Özgür Özel'in CHP genel başkanlığını düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP Genel Başkanı yaptığı mutlak butlan kararından önce 22 Nisan'da (2026) düzenlediği anket sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin yüzde 34,1, CHP yüzde 32,5 oy aldığı görülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde
Gündem

Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında anız ve örtü yangını çıktı. Ekipler an itibariyle alevlere müdahale ediliyor.
Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz
Dünya

Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatışıyoruz" denildi. ..
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 tutuklama daha
Siyaset

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 tutuklama daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANSET'e yönelik yürütülen yasal incelemeler kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i ..
Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı
Gündem

Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan oyun platformu Roblox, yeniden..
Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi..
Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir
Gündem

Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir

Diyarbakır’da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından adliye önünde davul zurna ile kutlama yapan kadının eski eşi S.Ş.’den bağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23