Mutlak butlan kararı sonrası bir seçim anketinin sonucu daha yayımlandı: Partinin oyları eridi
ASAL Araştırma, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yapılan son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. İşte partilerin son oy oranları...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ASAL Araştırma, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yapılan son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. İşte partilerin son oy oranları...
ASAL Araştırma 6-14 Haziran tarihlerinde (2026) Vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' diye sordu.
AK Parti'nin oyların yüzde 33,1'ini alırken CHP'nin oyunun yüzde 30,9 olduğu görüldü.
Son anket sonuçları, CHP’nin oy oranının mutlak butlan kararının ardından eridiğini gösterdi.
ASAL'ın "Mutlak butlan" kararı öncesinde yayınladığı ankette AK Parti-CHP arasındaki arasındaki oy farkı 2-2,5 puan olarak öne çıkmıştı.
ASAL Araştırma'nın mutlak butlandan sonraki en dikkat çeken anket sonuçları şöyle
ASAL Araştırma'nın mutlak butlandan sonraki en dikkat çeken anket sonuçları şöyle
ASAL Araştırma'nın çok tartışılan Özgür Özel'in CHP genel başkanlığını düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP Genel Başkanı yaptığı mutlak butlan kararından önce 22 Nisan'da (2026) düzenlediği anket sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin yüzde 34,1, CHP yüzde 32,5 oy aldığı görülmüştü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23