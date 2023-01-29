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Doğa
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Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

2023-01-29 13:35:31
Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Yonaguni kalıntıları; Japonya’nın güneybatısında Yonaguni Adası yakınlarında yer alan bir su altı taş formasyonudur. Yapısı itibariyle basamaklı piramit izlenimi veren bu yapı, Yonaguni -Jima Piramitleri olarak da bilinmektedir. 1985 yılında dalgıç Kihachiro Aratake tarafından tesadüfen keşfedilen yapının gizemi ise tam olarak çözülebilmiş değildir. Yapının doğal mı yoksa insan yapımımı olduğu, arkeolog ve jeologlar arasında tartışma konusudur.

#1
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Tayvan’dan yaklaşık 100 km uzaklıkta bulunan yapı 5 ila 30 metre derinlikte gözlemlenebilmektedir. Kil taşı ve kum taşından oluşan gizemli yapının uzunluğu 182 metre, genişliği 40 metre, yüksekliği ise 27 metredir. Yapı piramit gibi görünmesine rağmen tam bir piramit şeklinde değildir. 1985 yılında tesadüfen keşfedildikten sonra bilimsel olarak ilk araştırmalar 1997 yılında yapılmıştır. Yapı üzerinde bir takım bilimsel testler uygulanmıştır. Bu testlerden yola çıkarak yapının bulunduğu 5 kilometrelik arazinin, 8 bin yıldır su altında olduğu düşünülmektedir.

#2
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Yonaguni Kalıntısı Hakkında Ortaya Atılan Teoriler Araştırma konusu olan Yonaguni kalıntılarının, doğal şartlarla oluştuğu yönünde bazı kanıtlar bulunmasına rağmen, insan tarafından şekillendirilmiş olduğu da savunulmaktadır. Bunun sebebi ise, taş yapının çok keskin kenarlarının bulunması ve basamak benzeri şekillerinin yer almasıdır. Piramidi andıran yapının sahip olduğu ölçüler ise, planlı bir şekilde kesilmiş gibi görünmektedir. Kayanın su tarafından bu kadar keskin bir şekilde aşınmış ve şekillendirilmiş olmasının imkânsız olduğu düşünülmektedir.

#3
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Su altında düzgün yüzeyli şekillere zaman zaman rastlanılmış fakat bu yapı kadar düzgün ve şaşırtıcı derecede simetrik, insan yapımı izlenimi veren başka bir yapıya rastlanılmamıştır. Fakat bazı bilim insanları, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, o dönemde bu yapıyı yapabilecek imkânların olmadığını savunmaktadır. Taş formasyonun kendiliğinden jeolojik sebepler sonucu meydana geldiğini dile getirmektedir.

#4
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Yonaguni Kalıntılarında Yapılan Bilimsel Çalışmalar Yonaguni kalıntısı ile ilgili ilk bilimsel çalışmaları, Ryukus Üniversitesi Sismoloji Bölümü’nden Profesör Masaaki Kimura gerçekleştirmiştir. Profesör Kimura, ilk zamanlar doğal bir taş yığını olduğunu düşündüğü bölgede dalış yapmıştır. Yapının sadece doğal etmenler ile oluşmaktan çok uzak olduğu ve insan etkisinin kendisini gösterdiğini söylemiştir.

#5
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Aynı zamanda yapının kenarlarının fazla düz ve keskin olmasından dolayı, doğanın bu derece temiz bir işçilik yapmasının mümkün olmadığını dile getirmiştir. Profesörün yapmış olduğu keşifler sırasında insan yüzünü andıran bir de sütun bulunmuştur. Bu yüzün Şili’de bulunan Paskalya Adası’ndaki Moai Heykelleri ‘ne benzediğini dile getirmiştir.

#6
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Profesör Kimura, yapının eski uygarlıklara ait gibi durduğunu söylemektedir. Yonaguni Adası kıyılarında böyle bir yapıya rastlanmasının anlamlı olduğunu dile getirmektedir. Çünkü bu ada MÖ. 2500 yıllarına dayandığı tespit edilen çömleklerin, taş aletlerin ve barınakların bulunduğu noktalardan biridir. Taş yapının üzerinde bulunan ayak izi benzeri şekiller, hayvana benzeyen heykelimsi yapılar ve insan siluetini andıran yapı, bu tezi destekler niteliktedir.

#7
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Yonaguni kalıntısının bulunduğu bölge, depremlerin ve tsunamilerin çok sık yaşandığı bir yerdir. Kayıtlara geçen en büyük tsunami 1771 yılında yaşanmış ve dalga büyüklüğü 40 metreye kadar çıkmıştır. Profesör Kimura bir zamanlar suların seviyesinin şimdikinden daha aşağıda olduğunu düşünmektedir.

#8
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Bölgenin buzul çağındaki buzulların erimesi ile sular altında kaldığını dile getirmektedir. Bazı bilim insanları ise Yonaguni kalıntısının kayıp kıta Mu’nun bir parçası olduğunu dile getirmektedir. Mu Kıtası, 14 bin yıl önce battığı iddia edilen efsanevi bir uygarlıktır.

#9
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Boston Üniversitesinden Jeolog Schoch ise, farklı bir görüşü savunmaktadır. Profesör Kimura’nın gördüğü hayvan şekilleri ve insan yüzü şeklindeki kayanın tamamen doğal etmenlerle oluşan, gelişigüzel şekiller olduğunu dile getirmektedir.

#10
Foto - Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Yonaguni kalıntısının nasıl oluştuğu hakkında tam olarak bir sonuca varılabilmiş değildir. Dünya üzerinde gizemi açıklanamayan birçok olay gibi, bu yapının da gizemi açıklanabilmiş değildir.

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