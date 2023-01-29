Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi

Yonaguni Kalıntısı Hakkında Ortaya Atılan Teoriler Araştırma konusu olan Yonaguni kalıntılarının, doğal şartlarla oluştuğu yönünde bazı kanıtlar bulunmasına rağmen, insan tarafından şekillendirilmiş olduğu da savunulmaktadır. Bunun sebebi ise, taş yapının çok keskin kenarlarının bulunması ve basamak benzeri şekillerinin yer almasıdır. Piramidi andıran yapının sahip olduğu ölçüler ise, planlı bir şekilde kesilmiş gibi görünmektedir. Kayanın su tarafından bu kadar keskin bir şekilde aşınmış ve şekillendirilmiş olmasının imkânsız olduğu düşünülmektedir.