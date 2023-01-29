2023-01-29 13:35:31 Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışıyor ama sırrı hala çözülemedi
Yonaguni kalıntıları; Japonya’nın güneybatısında Yonaguni Adası yakınlarında yer alan bir su altı taş formasyonudur. Yapısı itibariyle basamaklı piramit izlenimi veren bu yapı, Yonaguni -Jima Piramitleri olarak da bilinmektedir. 1985 yılında dalgıç Kihachiro Aratake tarafından tesadüfen keşfedilen yapının gizemi ise tam olarak çözülebilmiş değildir. Yapının doğal mı yoksa insan yapımımı olduğu, arkeolog ve jeologlar arasında tartışma konusudur.