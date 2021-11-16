Bilim insanları oraya akın etti! Kayıp güneş tapınağı bulundu

Araştırma hakkında konuşan Varşova'daki Bilimler Akademisi'nde Mısırbilim yardımcı doçenti olan Dr Massimiliano Nuzzolo, "Her kral dirilişini sağlamak için bir piramit istedi ama bu beşinci hanedan kralları için yeterli değildi" dedi. Kariyerini altı güneş tapınağını keşfetmeye çalışarak geçiren Nuzzolo, "Daha fazlasını istediler. Kral kendini bir tanrıya dönüştürmek için bir güneş tapınağı inşa etti. Bu da güneş tanrısıydı" diye konuştu. Dr. Nuzzolo, M.Ö. 25. yüzyılda yaklaşık 30 yıl hüküm süren kral Nyuserre tarafından Abu Goab'da inşa edilen ve halihazırda bilinen güneş tapınaklarından birine odaklandığını söylerken, parçalanmış kalıntıların altında dikkatli bir şekilde kazılması, bölgede daha önce bir binanın bulunduğunu gösteren kerpiçten yapılmış eski bir kaideyi ortaya çıkardı.