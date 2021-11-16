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Bilim insanları oraya akın etti! Kayıp güneş tapınağı bulundu

2021-11-16 08:50:55
Bilim insanları oraya akın etti! Kayıp güneş tapınağı bulundu

Arkeologların son 50 yılın en büyük keşfini gerçekleştirdiklerini duyurduğu, bilim insanlarının akın ettiği kayıp Mısır tapınağı ortaya çıktı.

#1
Foto - Mısır çölünde çalışma yapan arkeologlar, son 50 yılın en büyük keşfini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Mısır çölünde çalışma yapan arkeologlar, son 50 yılın en büyük keşfini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

#2
Foto - Uluslararası arkeolog ekibi tarafından yapılan çalışmada, kayıp durumunda olan dört güneş tapınağından birinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Uluslararası arkeolog ekibi tarafından yapılan çalışmada, kayıp durumunda olan dört güneş tapınağından birinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

#3
Foto - Keşfin beşinci hanedandan firavunlar tarafından piramitleri tamamlamak amacıyla inşa ettiği altı tane güneş tapınağından biri olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Keşfin beşinci hanedandan firavunlar tarafından piramitleri tamamlamak amacıyla inşa ettiği altı tane güneş tapınağından biri olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

#4
Foto - Büyük piramitler, firavunlar tarafından son dinlenme yerleri olarak ve ahirette tanrı olmalarını sağlamak için inşa edildi.Güneş tapınakları ise tanrılaştırma arzusunu bir adım öteye taşımış ve firavunu hayattayken bir tanrı haline getirmeyi amaçlayarak inşa edilmişti. Arkeolog ekibi, farklı firavunlar tarafından inşa edildiğine inanılan altı güneş tapınağının sadece ikisinin tespit edildiğini vurguladı.

Büyük piramitler, firavunlar tarafından son dinlenme yerleri olarak ve ahirette tanrı olmalarını sağlamak için inşa edildi.Güneş tapınakları ise tanrılaştırma arzusunu bir adım öteye taşımış ve firavunu hayattayken bir tanrı haline getirmeyi amaçlayarak inşa edilmişti. Arkeolog ekibi, farklı firavunlar tarafından inşa edildiğine inanılan altı güneş tapınağının sadece ikisinin tespit edildiğini vurguladı.

#5
Foto - Araştırma hakkında konuşan Varşova'daki Bilimler Akademisi'nde Mısırbilim yardımcı doçenti olan Dr Massimiliano Nuzzolo,

Araştırma hakkında konuşan Varşova'daki Bilimler Akademisi'nde Mısırbilim yardımcı doçenti olan Dr Massimiliano Nuzzolo, "Her kral dirilişini sağlamak için bir piramit istedi ama bu beşinci hanedan kralları için yeterli değildi" dedi. Kariyerini altı güneş tapınağını keşfetmeye çalışarak geçiren Nuzzolo, "Daha fazlasını istediler. Kral kendini bir tanrıya dönüştürmek için bir güneş tapınağı inşa etti. Bu da güneş tanrısıydı" diye konuştu. Dr. Nuzzolo, M.Ö. 25. yüzyılda yaklaşık 30 yıl hüküm süren kral Nyuserre tarafından Abu Goab'da inşa edilen ve halihazırda bilinen güneş tapınaklarından birine odaklandığını söylerken, parçalanmış kalıntıların altında dikkatli bir şekilde kazılması, bölgede daha önce bir binanın bulunduğunu gösteren kerpiçten yapılmış eski bir kaideyi ortaya çıkardı.

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