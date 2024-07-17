2024-07-17 19:03:14 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi: İlan ettiler…
Bilim insanları, kalbin iç yapısını detaylı gösteren Google Earth benzeri bir teknoloji geliştirdi. Hiyerarşik Faz-Kontrast Tomografisi (HiP-CT) adlı bu X-ışını yöntemi, kalbi insan saçının yarısı inceliğinde gösterebiliyor. Teknoloji, kalbi kesmeden tüm yapısını inceleme imkanı sunarak, doktorların kalp hastalıklarını daha iyi anlamalarını ve yeni tedaviler geliştirmelerini sağlıyor.