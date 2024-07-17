Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi: İlan ettiler…

Bu teknolojinin en önemli özelliği, kalbi kesmeden tüm yapısını görebilmesi. Böylece doktorlar, kalp ritim bozuklukları gibi hastalıkların altında yatan nedenleri daha iyi anlayabilecek ve yeni tedavi yöntemleri geliştirebilecekler. Çalışma, dünyanın en güçlü X-ışını kaynağına sahip Avrupa Sinkrotron Radyasyon Tesisi'nde (ESRF) gerçekleştirildi. Ancak yüksek radyasyon dozu nedeniyle bu yöntem şu an için sadece bağışlanmış kalplerda kullanılabiliyor.