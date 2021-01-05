Bilim insanları duyurdu! Manisa'da heyecanlandıran keşif

Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce buluntuların 12 bin yıllık olduğunun düşünüldüğünü ancak bu kadar kapsamlı bir bilimsel çalışmanın ilk kez yapıldığını aktardı. Çakallar Volkanı'nın en son milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğunun tahmin edildiğini aktaran Karakuzu, şunları söyledi: "Bu alanda yer alan volkanik malzemenin yaşı, bu dönem aralığında çıkmıştır. Ayak izleri ve küller milattan önce 3 bin 300 ila 3 bin yıl aralığında bir yaşa sahip. Kanlıkaya duvar resimleriyle ayak izlerinin aynı döneme ait olması yüksek ihtimal. Çünkü Kanlıkaya duvar resimlerini çizenler, muhtemelen bir volkanı ve volkana giden yolu tasvir etmiş. Belki de yapan kişi imza olarak kendi el izini bırakmış."