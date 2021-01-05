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Bilim insanları duyurdu! Manisa'da heyecanlandıran keşif

2021-01-05 16:10:48
Bilim insanları duyurdu! Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'daki volkanik arazide yer alan insan ayak izleri ve küller üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar heyecan uyandırdı.

#1
Foto - Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesinden akademisyenlerin oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ile kaya resimlerini inceledi.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesinden akademisyenlerin oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ile kaya resimlerini inceledi.

#2
Foto - Buluntular üzerinde iki ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini

Buluntular üzerinde iki ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini "Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama" adlı makalede yayımladı.

#3
Foto - Ayak izlerinin Çakallar Volkan Konisi'nin aktif olduğu tarihlere ait olduğuna işaret eden bilim insanları, dönemin insanlarının volkanik patlamalara tanıklık ettiğini ve bunu resimlerle kayalara kaydettikleri görüşünü dile getirdi.

Ayak izlerinin Çakallar Volkan Konisi'nin aktif olduğu tarihlere ait olduğuna işaret eden bilim insanları, dönemin insanlarının volkanik patlamalara tanıklık ettiğini ve bunu resimlerle kayalara kaydettikleri görüşünü dile getirdi.

#4
Foto - Bilim insanları, Çakallar Volkanı patlaması ile 1968 yılında keşfedilen tarih öncesi insan ayak izleri, kül ve Kanlıkaya'daki resimleri milattan önce 3 bin ila bin yıl öncesine denk gelen Bronz Çağı'na tarihlendirdi.

Bilim insanları, Çakallar Volkanı patlaması ile 1968 yılında keşfedilen tarih öncesi insan ayak izleri, kül ve Kanlıkaya'daki resimleri milattan önce 3 bin ila bin yıl öncesine denk gelen Bronz Çağı'na tarihlendirdi.

#5
Foto - Buluntuların 12 yıla ait olduğu tahmin ediliyor.

Buluntuların 12 yıla ait olduğu tahmin ediliyor.

#6
Foto - Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce buluntuların 12 bin yıllık olduğunun düşünüldüğünü ancak bu kadar kapsamlı bir bilimsel çalışmanın ilk kez yapıldığını aktardı. Çakallar Volkanı'nın en son milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğunun tahmin edildiğini aktaran Karakuzu, şunları söyledi:

Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce buluntuların 12 bin yıllık olduğunun düşünüldüğünü ancak bu kadar kapsamlı bir bilimsel çalışmanın ilk kez yapıldığını aktardı. Çakallar Volkanı'nın en son milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğunun tahmin edildiğini aktaran Karakuzu, şunları söyledi: "Bu alanda yer alan volkanik malzemenin yaşı, bu dönem aralığında çıkmıştır. Ayak izleri ve küller milattan önce 3 bin 300 ila 3 bin yıl aralığında bir yaşa sahip. Kanlıkaya duvar resimleriyle ayak izlerinin aynı döneme ait olması yüksek ihtimal. Çünkü Kanlıkaya duvar resimlerini çizenler, muhtemelen bir volkanı ve volkana giden yolu tasvir etmiş. Belki de yapan kişi imza olarak kendi el izini bırakmış."

#7
Foto - Bölgeden bir başka fotoğraf...

Bölgeden bir başka fotoğraf...

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