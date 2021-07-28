2021-07-28 08:04:39 Bilim insanları doğruladı! İşte Kuran-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler
Kur'an ayetlerinde hem dünya hem ahirette rahat etmesi için insanlara çeşitli yollar gösterilir. Ayetlerin dikkat çektiği konulardan biri de insan yaşamına ve sağlığına en uygun besinlerdir. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı. Sizler için Kur'an'da geçen mucizevi besinleri derledik. İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları.