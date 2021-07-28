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Bilim insanları doğruladı! İşte Kuran-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler

2021-07-28 08:04:39
Bilim insanları doğruladı! İşte Kuran-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler

Kur'an ayetlerinde hem dünya hem ahirette rahat etmesi için insanlara çeşitli yollar gösterilir. Ayetlerin dikkat çektiği konulardan biri de insan yaşamına ve sağlığına en uygun besinlerdir. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı. Sizler için Kur'an'da geçen mucizevi besinleri derledik. İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları.

#1
Foto - HURMA - Bugün modern tıp, hurmanın insan vücudunun canlı ve sıhhatli kalabilmesi için, 10 çeşitten fazla elemente sahip olduğunu keşfetti.

HURMA - Bugün modern tıp, hurmanın insan vücudunun canlı ve sıhhatli kalabilmesi için, 10 çeşitten fazla elemente sahip olduğunu keşfetti.

#2
Foto - Kur'an'da Meryem suresi de dâhil olmak üzere, 20 defa geçen hurma, pankreasın insülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. Bedensel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan hurma aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucudur. Zihnî yorgunluğu giderir. Anne sütünün, bol ve besleyici olmasını sağlar.

Kur'an'da Meryem suresi de dâhil olmak üzere, 20 defa geçen hurma, pankreasın insülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. Bedensel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan hurma aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucudur. Zihnî yorgunluğu giderir. Anne sütünün, bol ve besleyici olmasını sağlar.

#3
Foto - Hurmada organlara bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, hazmı ve özümlenmesi kolay şeker bulunur. Bütün temel vitamin ve proteinlere sahip olan hurma meyveler içinde vücut için en gıdalısıdır.

Hurmada organlara bol miktarda hareket ve ısı enerjisi kazandıran, hazmı ve özümlenmesi kolay şeker bulunur. Bütün temel vitamin ve proteinlere sahip olan hurma meyveler içinde vücut için en gıdalısıdır.

#4
Foto - Beyin için son derece faydalı olan hurma, %2.2 oranında protein, A, B1 ve B2 vitaminleri içerir. İçerdiği proteinler sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar ve hücreleri yenileyip vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesine görme gücünü arıtır. Hurma kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini de sağlar. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli minarelere sahiptir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak düşünce gücünü de artırır.

Beyin için son derece faydalı olan hurma, %2.2 oranında protein, A, B1 ve B2 vitaminleri içerir. İçerdiği proteinler sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar ve hücreleri yenileyip vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesine görme gücünü arıtır. Hurma kemiklerin ve dişlerin güçlenmesini de sağlar. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli minarelere sahiptir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak düşünce gücünü de artırır.

#5
Foto - Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Peygamber Efendimiz,

Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Peygamber Efendimiz, "Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur" buyurur.

#6
Foto - İNCİR - Peygamber Efendimiz (sav), incirin cennet meyvelerinden olduğunu bildirerek onu şöyle metheder:

İNCİR - Peygamber Efendimiz (sav), incirin cennet meyvelerinden olduğunu bildirerek onu şöyle metheder: "İncir yiyin. Eğer Cennet'ten inen bir meyve söyleyecek olsaydım, bunun incir olduğunu söylerdim. Çünkü Cennet meyvelerinin çekirdeği olmaz. İncir yiyin, çünkü o, basuru keser, eklem ağrılarını yok eder."

#7
Foto - En yüksek lif içeriğine sahip olan incirin sadece 1 tanesinde, günlük tavsiye edilen lif miktarının %20'sini karşılayacak kadar bulunur. İncir, sindirime yardımcı olduğu kadar bazı kanser türlerinin riskini azaltmada yardımcı olur. Çözünür lif açısından zengin olan incir kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü için kalp hastalıklarının riskini azaltır.

En yüksek lif içeriğine sahip olan incirin sadece 1 tanesinde, günlük tavsiye edilen lif miktarının %20'sini karşılayacak kadar bulunur. İncir, sindirime yardımcı olduğu kadar bazı kanser türlerinin riskini azaltmada yardımcı olur. Çözünür lif açısından zengin olan incir kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğü için kalp hastalıklarının riskini azaltır.

#8
Foto - Yağ, sodyum ve kolestrol içermediği ve yüksek lif oranına sahip olduğundan incir, aynı zamanda kilo vermek için ideal bir besindir. Uzun süreli hastalıklardan sonra hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı olan, güç ve kuvvet veren bir ilaçtır. Astım, öksürük ve soğuk algınlığı gibi durumlarda tedavi amaçlı da kullanılır.

Yağ, sodyum ve kolestrol içermediği ve yüksek lif oranına sahip olduğundan incir, aynı zamanda kilo vermek için ideal bir besindir. Uzun süreli hastalıklardan sonra hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı olan, güç ve kuvvet veren bir ilaçtır. Astım, öksürük ve soğuk algınlığı gibi durumlarda tedavi amaçlı da kullanılır.

#9
Foto - İncir posasının bağırsaklardaki toksin maddelerin atılması, kan kolesterol düzeyinin düşürülmesi, şeker hastalarında kan şekerinin ani yükselmesinin önlenmesi gibi faydaları da bulunur. İncir; müzmin öksürük, bâsur hastalığı, mafsal ağrıları, boğaz, göğüs ve gırtlak sertliğine karşı faydalıdır. Karaciğer ve dalağın temizlenmesinde tesirlidir. Mideden balgam karışımının temizlenip atılmasında rol alır. Su ve süt içinde kaynatılıp içilirse, çiçek ve kızamık hastalıklarına karşı faydalıdır. İncir; soğuk ve sıcak havadan dolayı meydana gelen nezle için faydalı olduğu gibi, ağız ve dişeti yaraları için suyu gargara olarak da kullanılır.

İncir posasının bağırsaklardaki toksin maddelerin atılması, kan kolesterol düzeyinin düşürülmesi, şeker hastalarında kan şekerinin ani yükselmesinin önlenmesi gibi faydaları da bulunur. İncir; müzmin öksürük, bâsur hastalığı, mafsal ağrıları, boğaz, göğüs ve gırtlak sertliğine karşı faydalıdır. Karaciğer ve dalağın temizlenmesinde tesirlidir. Mideden balgam karışımının temizlenip atılmasında rol alır. Su ve süt içinde kaynatılıp içilirse, çiçek ve kızamık hastalıklarına karşı faydalıdır. İncir; soğuk ve sıcak havadan dolayı meydana gelen nezle için faydalı olduğu gibi, ağız ve dişeti yaraları için suyu gargara olarak da kullanılır.

#10
Foto - ZEYTİN – ZEYTİN YAĞI - Yağ ve zeytinyağı içinde bulunan yağ asitlerinin çoğu tekli doğmamış yağdır. Tekli doymamış yağ asitler kolesterol içermezler. Kandaki kolesterol oranını yükseltmez tam tersine kontrol altında tutar.

ZEYTİN – ZEYTİN YAĞI - Yağ ve zeytinyağı içinde bulunan yağ asitlerinin çoğu tekli doğmamış yağdır. Tekli doymamış yağ asitler kolesterol içermezler. Kandaki kolesterol oranını yükseltmez tam tersine kontrol altında tutar.

#11
Foto - Zeytinin gövde kabukları ile yapraklarının ateşin düşürülmesinde etkilidir. Şeker hastalarında kan şekerinin düşmesinde tesirli olan zeytin aynı zamanda tansiyonu düşürmede de etkilidir. Fakat zeytin yaprağı mide için tahriş edici olduğundan yemeklerden sonra alınmalıdır. Bu şifalı yiyecek 1. dereceden yanıkların tedavisinde kullanılabilir.

Zeytinin gövde kabukları ile yapraklarının ateşin düşürülmesinde etkilidir. Şeker hastalarında kan şekerinin düşmesinde tesirli olan zeytin aynı zamanda tansiyonu düşürmede de etkilidir. Fakat zeytin yaprağı mide için tahriş edici olduğundan yemeklerden sonra alınmalıdır. Bu şifalı yiyecek 1. dereceden yanıkların tedavisinde kullanılabilir.

#12
Foto - Peygamber Efendimiz'in (sav) zeytinyağı ile

Peygamber Efendimiz'in (sav) zeytinyağı ile "Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın. Çünkü o, bereketi bol ve mübarek bir ağacın meyvesinden çıkartılmaktadır." der.

#13
Foto - Zeytinyağının içerisinde bulunan bileşikler sayesinde düşürücü, natürel antibiyotik ve sindirime olumlu tesirinin yanında antikanserojenik tesirleri bulunur. Zeytinyağı, kalp-damar hastalıklarının yanında çocukların beyninin gelişmesinde, kemiklerinin güçlenmesinde, midenin ülsere karşı korumasını sağlar. Bir vitamin deposu olan zeytinyağı hücrelerin yenilenmesinde ve yaşlanmanın geciktirilmesinde rol alır.

Zeytinyağının içerisinde bulunan bileşikler sayesinde düşürücü, natürel antibiyotik ve sindirime olumlu tesirinin yanında antikanserojenik tesirleri bulunur. Zeytinyağı, kalp-damar hastalıklarının yanında çocukların beyninin gelişmesinde, kemiklerinin güçlenmesinde, midenin ülsere karşı korumasını sağlar. Bir vitamin deposu olan zeytinyağı hücrelerin yenilenmesinde ve yaşlanmanın geciktirilmesinde rol alır.

#14
Foto - Zeytinyağı, A, D, E ve K vitaminleri barındırır. Midedeki gastrit asidini azaltan zeytinyağı aynı zamanda safra kesesinin çalışmasını ve bağırsakların emilimini sağlar. Önemli bir panzehir olan zeytinyağı aynı zamanda saçların dökülmesini de önler. Bugün güzellik uzmanları, tabiî ve asitsiz zeytinyağının saç diplerine sürüldüğünde saçların kuvvetli olmasına vesile olduğunu söyler. Kalp krizi riskini düşüren zeytinyağı, kanda bulunan zararlı kolesterol miktarının düşmesinde rol alır.

Zeytinyağı, A, D, E ve K vitaminleri barındırır. Midedeki gastrit asidini azaltan zeytinyağı aynı zamanda safra kesesinin çalışmasını ve bağırsakların emilimini sağlar. Önemli bir panzehir olan zeytinyağı aynı zamanda saçların dökülmesini de önler. Bugün güzellik uzmanları, tabiî ve asitsiz zeytinyağının saç diplerine sürüldüğünde saçların kuvvetli olmasına vesile olduğunu söyler. Kalp krizi riskini düşüren zeytinyağı, kanda bulunan zararlı kolesterol miktarının düşmesinde rol alır.

#15
Foto - ÜZÜM - Üzüm, Kur'an'da on bir defa geçer. Hemoroit hastalığına, böbrek taşlarının düşürülmesine iyi gelir. Karaciğer, dalak, mide ve bağırsakları güçlendiren üzüm, sabahları aç karnına yenmesi tavsiye edilir. Üzüm, zihni açıp hafızayı güçlendirir. Kan yapımında rol alan üzüm aynı zamanda vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Yüksek tansiyonun düşmesinde rol alır. Mide ülseri, gastrit, karaciğer hastalıkları, dalak hastalıkları, romatizma ve mafsal iltihabının giderilmesinde etkilidir.

ÜZÜM - Üzüm, Kur'an'da on bir defa geçer. Hemoroit hastalığına, böbrek taşlarının düşürülmesine iyi gelir. Karaciğer, dalak, mide ve bağırsakları güçlendiren üzüm, sabahları aç karnına yenmesi tavsiye edilir. Üzüm, zihni açıp hafızayı güçlendirir. Kan yapımında rol alan üzüm aynı zamanda vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Yüksek tansiyonun düşmesinde rol alır. Mide ülseri, gastrit, karaciğer hastalıkları, dalak hastalıkları, romatizma ve mafsal iltihabının giderilmesinde etkilidir.

#16
Foto - Üzümde C vitamini vardır. Bu vitamin, bir binanın yapıtaşları arasına konan harca benzetilmiştir. C vitamini eksikliklerinde eklemlerde küçük kanamalar olur. İçerisindeki C ve A vitamini sayesinde yorgunluğa iyi gelir. İçerisinde ayrıca B1 ve B6 vitaminleri kalsiyum ve fosfor bulunur.

Üzümde C vitamini vardır. Bu vitamin, bir binanın yapıtaşları arasına konan harca benzetilmiştir. C vitamini eksikliklerinde eklemlerde küçük kanamalar olur. İçerisindeki C ve A vitamini sayesinde yorgunluğa iyi gelir. İçerisinde ayrıca B1 ve B6 vitaminleri kalsiyum ve fosfor bulunur.

#17
Foto - NAR - Nar içerisinde bulunan bol miktarda potasyum, sodyum, kalsiyum, demir gibi minarelerinin yanında ve A, B1, B2, B3 ve C vitaminleri içerir. Vücuttaki potasyum-sodyum dengesini koruyarak sinir sistemi kasların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Barındırdığı potasyum sayesinde vücutta ödem oluşumunu ve kan şekerinin düşmesini engeller. Kalbi kuvvetlendirici etkisi de olan nar doğal bir antibiyotik özelliğiyle bağışıklık sistemini de korur.

NAR - Nar içerisinde bulunan bol miktarda potasyum, sodyum, kalsiyum, demir gibi minarelerinin yanında ve A, B1, B2, B3 ve C vitaminleri içerir. Vücuttaki potasyum-sodyum dengesini koruyarak sinir sistemi kasların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Barındırdığı potasyum sayesinde vücutta ödem oluşumunu ve kan şekerinin düşmesini engeller. Kalbi kuvvetlendirici etkisi de olan nar doğal bir antibiyotik özelliğiyle bağışıklık sistemini de korur.

#18
Foto - BAL - Peygamber Efendimiz bir hadisinde

BAL - Peygamber Efendimiz bir hadisinde " Şifa iki şeydedir: Biri Kur'ân okumakta, diğeri bal şerbeti içmekte…"der.Früktoz ve glikoz gibi doğal şekerler içerir. Bunun yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, bakır, iyot, çinko, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineralleri de içerir. Ayrıca B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri vardır. Sindirimi çok kolay olduğu için bağırsakların ve böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

#19
Foto - Hızlı bir enerji kaynağı olan bal, beynin çalışmasını hızlandırır. Belirli bakterilerin, maya ve küfün büyümesine engel olur. Antioksidan özelliği olan bal, vücut direncini ve savunma mekanizmasını artırır. Yaraların üzerine sürüldüğünde deriyi oluşturan epitelyum dokusunun gelişimini hızlandırır.

Hızlı bir enerji kaynağı olan bal, beynin çalışmasını hızlandırır. Belirli bakterilerin, maya ve küfün büyümesine engel olur. Antioksidan özelliği olan bal, vücut direncini ve savunma mekanizmasını artırır. Yaraların üzerine sürüldüğünde deriyi oluşturan epitelyum dokusunun gelişimini hızlandırır.

#20
Foto - KABAK - Kabak, şekerle kaynatılıp içildiğinde ruh hastalıklarına özellikle de baş ağrısına iyi gelir. Böbrek ve bağırsakları temizleyen kabak zekâ seviyesini de artırır. Kışın sevilen meyvesi be bereketin simgesi olan nar, bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir tüm bunlar da özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

KABAK - Kabak, şekerle kaynatılıp içildiğinde ruh hastalıklarına özellikle de baş ağrısına iyi gelir. Böbrek ve bağırsakları temizleyen kabak zekâ seviyesini de artırır. Kışın sevilen meyvesi be bereketin simgesi olan nar, bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir tüm bunlar da özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

#21
Foto - SOĞAN - Soğanın içerisinde bol miktarda C vitamini, B6, biyotin, krom, kalsiyum ve lif gibi insan sağlığı açısından oldukça faydalı maddeler bulunmaktadır. Ufak bir ayrıntı olarak, soğanın içerisinde bulunan alisin isminde bir madde, kesildiğinde gözlerinizin yaşarmasına neden olmaktadır.

SOĞAN - Soğanın içerisinde bol miktarda C vitamini, B6, biyotin, krom, kalsiyum ve lif gibi insan sağlığı açısından oldukça faydalı maddeler bulunmaktadır. Ufak bir ayrıntı olarak, soğanın içerisinde bulunan alisin isminde bir madde, kesildiğinde gözlerinizin yaşarmasına neden olmaktadır.

#22
Foto - MERCİMEK (BAKARA, 61) Discovery Health dergisine göre, mercimek tüketmek vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olması nedeniyle romatoid rahatsızlıkla iyi gelir. Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle diyabet, insülin direnci ya da hipoglisemi gibi durumlar için oldukça faydalıdır. Hem kan şekeri seviyelerini dengede tutmakta hem de sürekli bir enerji kaynağı olabilmektedir.

MERCİMEK (BAKARA, 61) Discovery Health dergisine göre, mercimek tüketmek vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olması nedeniyle romatoid rahatsızlıkla iyi gelir. Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle diyabet, insülin direnci ya da hipoglisemi gibi durumlar için oldukça faydalıdır. Hem kan şekeri seviyelerini dengede tutmakta hem de sürekli bir enerji kaynağı olabilmektedir.

#23
Foto - SÜT (NAHL,65-66) Sütün faydalarını yazmaya kalksak en az bir yarım saatte okuyacağınız faydalar sıralanır. Kalsiyum kaynağından mı bahsedelim, cildi güzelleştirmesinden mi?

SÜT (NAHL,65-66) Sütün faydalarını yazmaya kalksak en az bir yarım saatte okuyacağınız faydalar sıralanır. Kalsiyum kaynağından mı bahsedelim, cildi güzelleştirmesinden mi?

#24
Foto - SARIMSAK (BAKARA, 61) Herkes sarımsağın güçlü bir antibiyotik olduğunu bilmektedir. Sarımsağın içerisinde bulunan dialil sülfit bileşikleri, campylobacter bakterileri yok olmasını sağlayarak bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasına neden olmaktadır.

SARIMSAK (BAKARA, 61) Herkes sarımsağın güçlü bir antibiyotik olduğunu bilmektedir. Sarımsağın içerisinde bulunan dialil sülfit bileşikleri, campylobacter bakterileri yok olmasını sağlayarak bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasına neden olmaktadır.

#25
Foto - ÜZÜM (BAKARA, 266) Üzüm bol miktarda protein ve lif içerir. Bunlarda vücudumuza enerji olarak döner. Üzüm ayrıca folatlar, niasin, riboflavin, tiamin gibi bileşenleri de içinde barındırır. İçindeki kalsiyumun da kemiklere faydası vardır.

ÜZÜM (BAKARA, 266) Üzüm bol miktarda protein ve lif içerir. Bunlarda vücudumuza enerji olarak döner. Üzüm ayrıca folatlar, niasin, riboflavin, tiamin gibi bileşenleri de içinde barındırır. İçindeki kalsiyumun da kemiklere faydası vardır.

#26
Foto - MUZ (VAKIA, 28-33) Muz lifli yapısı nedeniyle böbreklere iyi gelir, bağırsaktaki bakterileri öldürür. Tüketildiğinde metabolizmaya yardımcı olur ve mideyi rahatlatarak sindirimi destekler. Bunun yanında içerdiği zengin vitamin ve bileşenler sayesinde cilt sağlığına olumlu katkıları vardır.

MUZ (VAKIA, 28-33) Muz lifli yapısı nedeniyle böbreklere iyi gelir, bağırsaktaki bakterileri öldürür. Tüketildiğinde metabolizmaya yardımcı olur ve mideyi rahatlatarak sindirimi destekler. Bunun yanında içerdiği zengin vitamin ve bileşenler sayesinde cilt sağlığına olumlu katkıları vardır.

#27
Foto - Balık Eti

Balık Eti "Denizden taze et (balık eti) yemeniz ve ondan takınacağınız bir süs eşyası (inci) çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini de görüyorsunuz. Bütün bunlar O'nun ihsanlarını aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir."( Nahl Suresi, 14.)

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