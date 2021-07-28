Bilim insanları doğruladı! İşte Kuran-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler

BAL - Peygamber Efendimiz bir hadisinde " Şifa iki şeydedir: Biri Kur'ân okumakta, diğeri bal şerbeti içmekte…"der.Früktoz ve glikoz gibi doğal şekerler içerir. Bunun yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, bakır, iyot, çinko, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineralleri de içerir. Ayrıca B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri vardır. Sindirimi çok kolay olduğu için bağırsakların ve böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.