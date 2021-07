Bilim insanları doğruladı! İşte Kuran-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler

Üzümde C vitamini vardır. Bu vitamin, bir binanın yapıtaşları arasına konan harca benzetilmiştir. C vitamini eksikliklerinde eklemlerde küçük kanamalar olur. İçerisindeki C ve A vitamini sayesinde yorgunluğa iyi gelir. İçerisinde ayrıca B1 ve B6 vitaminleri kalsiyum ve fosfor bulunur.