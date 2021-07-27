Bilim insanları açık açık böyle uyardı! 'Türkiye en problemli ülkelerden birisi olacak'

"TÜRKİYE SU KITLIĞI NOKTASINDA EN PROBLEMLİ ÜLKELERDEN BİRİSİ OLACAK"- Dünyanın her tarafının küresel ısınma nedeniyle aynı şekilde ısınmadığının altını çizen Kahraman, kutupların ekvator ve tropiklere göre daha fazla ısındığını anlattı. Kahraman, kutuplarda yer yer 8 dereceyi aşan bir ısınmanın olduğunu aktararak, "Sıcaklık farkı nedeniyle atmosferin yukarı seviyelerindeki rüzgarlar da yavaşlıyor. Oradaki yavaşlama aşırı yağış yapan fırtına sistemlerinin de daha yavaş hareket etmesine neden oluyor. Biz Avrupa çevrelerinde fırtına sistemlerinin bu nedenle yavaşladığı yorumuna vardık" dedi. Son dönemde Almanya'daki sel nedeniyle çok sayıda ölüm yaşandığını anımsatan Kahraman, şunları söyledi: "Almanya'da son 99 sel hadisinde son 42 yılda 165 ölüm var. Ancak son hadisede 180 üzerinde ölüm olayı var, hala kayıp olanlar var. Bu çok çarpıcı bir durum. Bu hadisenin doğrudan iklim değişikliği ile ilişkilendirilmesi ancak özel bir bilimsel çalışmayla mümkün olabilir, ama bilinen o ki iklim değişikliğiyle beraber bu tür afetlerin sıklığı artıyor." Küresel ısınma kaynaklı Avrupa'da 2100 yılına kadar kısa süreli şiddetli yağışların artacağının altını çizen Kahraman, küresel iklim değişikliğiyle beraber bazı bölgelerde yağış miktarının artacağını, bazı bölgelerde azalacağını söyledi. "Türkiye, Akdeniz kuşağında küresel iklim değişikliği nedeniyle su kıtlığı noktasında en problemli ülkelerden birisi olacak" diyen Kahraman, "Özellikle güney ve batı bölgelerimiz son derece kuru bir hale gelecek yaz ve sonbahar yağışları azalacak. Yıllık su kütlesi olarak problem yaşayabiliriz. Hem kuraklık artacak hem de bu tip çok kısa süreli ani yağışlar artacak. Bunlar birbirine zıt olarak görünüyor ama değil" dedi.