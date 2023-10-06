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Teknoloji-Bilişim
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Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

2023-10-06 20:48:56
Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir gama patlaması yaşandı. Ölü yıldız olan pulsar evrene radyasyon saçıyor.

#1
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Dünya, eşi benzeri görülmemiş bir gama ışını patlamasına tanıklık etti. Bu patlama bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bilim insanları, açığa çıkan enerjinin görünür ışığın 10 trilyon katı olduğunu tahmin ediyor. Araştırmacılar bu patlamanın kaynağının ölü bir yıldız olan pulsar olabileceğini düşünüyor. Ayrıca bu denli büyük bir patlamaya neyin sebep olduğu ise ayrı bir araştırma konusu. İşte detaylar…

#2
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Bilim dünyası, ölü bir yıldız olan pulsardan gelen gama patlamasının nedenini araştırıyor! Tüm dünyayı hayrete düşüren patlamaya sebep olan pulsarları biraz daha yakından tanıyalım.

#3
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Pulsarlar, 10.000 yıl önce bir süpernova olarak patlayıp daha sonra kendi içine çöken devasa bir yıldızın kalıntılarıdır. Sadece 20 kilometre çapındaki bu kozmik nesneler dönerek güçlü bir manyetik alan oluşturuyor.

#4
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Bize en yakın Vera Pulsarı gezegenimizden 1000 ışık yılı uzaklıktadır. Ayrıca bu kozmik cisim, Vera takım yıldızında yer alıyor. Bilim insanları daha yakın bir zamanda Vela Pulsarı’yla ilgili bir çalışma yaptı. Sonuç olarak bu pulsarın radyo bandında şimdiye kadar görülen en parlak kaynak olduğunu bulmuşlardı. Ayrıca Bu pulsar en parlak kozmik cisim olmasının yanı sıra en parlak kalıcı kaynak olma ünvanını da yanında taşıyor. Araştırmalar derinleştikçe pulsarların sır perdeleri de aralanıyor. Yeni araştırma, radyasyonun daha da yüksek enerji bileşenlerine sahip bir kısmı olduğunu ortaya çıkardı.

#5
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Güney Afrika’daki North-West Üniversitesi’nden ortak yazar Christo Venter, “Bu, söz konusu nesnede daha önce tespit edilen tüm radyasyondan yaklaşık 200 kat daha enerjik” dedi. Bilim insanları bunun nasıl olabileceğini tam anlamıyla bilmiyor.

#6
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Dünyayı şaşkına çeviren patlama Namibya’daki Yüksek Enerji Stereoskopik Sistemi gözlemevinde tespit edildi.

#7
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Gözlemevinde araştırmalarına devam eden bilim insanı Emma de Oña Wilhelmi, “Bu ölü yıldızlar neredeyse tamamen nötronlardan oluşuyor ve inanılmaz derecede yoğunlar: Bir çay kaşığı malzemenin kütlesi 5 milyar tondan fazla, yani Büyük Gize Piramidi’nin kütlesinin yaklaşık 900 katı” dedi.

#8
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Bu pulsarlar, kozmik deniz fenerlerine benziyor. Ayrıca elektromanyetik radyasyon ışınları yayarlar. Eğer ışınları güneş sistemimizin üzerinden geçerse, düzenli zaman aralıklarında radyasyon parlamalarına tanıklık ederiz. Bilim insanları bu ışınları Dünya’dan gözlemlediğinde ise düzenli ritmik darbeler olarak görecekler.

#9
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Bilim insanları radyasyonun, yıldızı çevreleyen ve onunla birlikte dönen plazma ve elektromanyetik alanlardan oluştuğunu düşünüyor. Ayrıca bu denli geniş alana yayılmasının sebebinin ise pulsarın manyetosferi tarafından üretilen ve dışarı atılan hızlı elektronlar yüzünden olabileceğini tahmin ediyor. Bilim insanları elektromanyetik spektrumdaki farklı enerji bantlarını bulmak için radyasyonu detaylı bir şekilde araştıracak. Bu sayede bu olayın gizemini aydınlatacaklar.

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