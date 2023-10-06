Bilim dünyasını şaşkına çeviren yıldız ölümü

Bize en yakın Vera Pulsarı gezegenimizden 1000 ışık yılı uzaklıktadır. Ayrıca bu kozmik cisim, Vera takım yıldızında yer alıyor. Bilim insanları daha yakın bir zamanda Vela Pulsarı’yla ilgili bir çalışma yaptı. Sonuç olarak bu pulsarın radyo bandında şimdiye kadar görülen en parlak kaynak olduğunu bulmuşlardı. Ayrıca Bu pulsar en parlak kozmik cisim olmasının yanı sıra en parlak kalıcı kaynak olma ünvanını da yanında taşıyor. Araştırmalar derinleştikçe pulsarların sır perdeleri de aralanıyor. Yeni araştırma, radyasyonun daha da yüksek enerji bileşenlerine sahip bir kısmı olduğunu ortaya çıkardı.