Bilim açıkladı! Bu hareket yürümekten 4 kat daha verimli

Fizyoloji Fosil yakıta ihtiyaç duyan arabaların aksine, bisikletçiler güçlerini yenilenebilir enerji kaynağı olan gıdalardan kazanıyor. İnsanlar besinlerden güç aldığından, beslenme de vücudun performansında önemli bir rol oynuyor. Gücü ise farklı kas grup ve tipleri sağlıyor. Genetik miras, yoğun idman ve rekabet dürtüsü, en iyi sporcuların bisiklette dayanıklılık ve hızın sınırlarını zorlamasına yardımcı oluyor. Bir bisikletçinin tükettiği besin tipi, performansını etkileyebiliyor. Sağlıklı kalmak için hepimiz su, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyuyoruz. En üst düzey sporcular için ise bu besinlerde doğru dengeyi korumak son derece önemli. ABD Kadınlar kros şampiyonu Ruthie Matthes şöyle açıklıyor: “Bisiklet sürmediğim zamanlarda bolca meyve sebze ve yüksek karbonhidrat tüketiyorum; fakat sadece pirinç ve patates gibi uç noktada tüketim yapmıyorum. Protein de ekliyorum.” Yarışlar sırasında pek çok bisikletçi, hızlı enerji için yüksek karbonhidratlı içecekler, yiyecek barları ve hatta jel kullanıyor.