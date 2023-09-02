Bilim açıkladı! Bu hareket yürümekten 4 kat daha verimli

Oksijenli ve oksijensiz Beyin kaslara mesaj gönderiyor, peki uzun süre bisiklet sürerken gerçekleşen binlerce kasılma sırasında kaslara ne güç sağlıyor? Muhtemelen aerobik ve anaerobik terimlerini duymuşsunuzdur. Bu terimler, kaslarınızın enerji elde etmesini sağlayan iki yöntemi gösterir. Aerobik yani oksijenli egzersizde, kaslar oksijenin yanısıra kan ile taşınan glukoz ve yağ asitlerini kullanarak adenozin trifosfat veya ATP üretir. ATP, kasların kasılmasını sağlayan enerji kaynağıdır. Aerobik egzersiz yapmaya devam edebilmek, kaslarınıza oksijen ve yakıt moleküllerinin (glukoz ve yağ asitleri) iletilmesine bağlıdır. Bu da kalbiniz ve akciğerlerinizin sağladığı dolaşım ve solunum ile mümkün olur. Anaerobik yani oksijensiz egzersiz yaparken, kaslar (glukozdan oluşturulan) glikojen depolarını kullanır ve bunları ATP’ye dönüştürür. Bu tip yüksek yoğunluklu egzersiz esnasında, kaslar oksijen olmadan enerji üretir; kalp- damar sistemi talebe yetişemez. Anaerobik egzersiz yapmanın bir bedeli vardır ve laktik asit denen bir atık ürün birikir. Kaslardaki yanma hissine sebep olan ve daha çabuk yorulmalarına yol açan şey de budur. Bir yarışta, bisikletçiler fiziksel sınırlarının gayet farkındadır ve daha sınırlı olan anaerobik kapasitelerini stratejik şekilde kullanmaya çalışırlar. Ruthie Matthes şöyle açıklıyor: “Dağ bisikleti yarışındaki en zor şeylerden biri de, başlama atışından itibaren depara kalkmamız. Tek hatta ulaşan veya bu alanda sıçrama yapan ilk kişi avantajlıdır. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren anaerobik alana gireriz ve bu da çok zorlu olabilir. Vücutlarımızı buna alışması için eğitmemiz gerekir.”