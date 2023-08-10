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Türkiye
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Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

2023-08-10 07:05:37
Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bilecik’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

#2
Foto - Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.E. bıçakla M.U. ile M.U'yu bacağından yaraladı.

#3
Foto - Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

#4
Foto - Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Şüpheli Ö.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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