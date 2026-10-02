Bilal Erdoğan'dan gençlere mesaj: Kapitalist sistem insanları bencil hale getiriyor!

"KAPİTALİST SİSTEM, İNSANLAR ARASINDAKİ GÜVEN BAĞLARININ EROZYONA UĞRAMASINI HEDEFLİYOR" Erdoğan, öğrencilere sadece kendileri için planlama yapmamaları, insanlar için de "Ne yapabilirim?"i gündemlerinde tutmaları yönünde tavsiyede bulunarak, "Kapitalizm denilen ekonomik sistem, 200 yıldır oluşmuş olan dünya düzeni, insanları gitgide daha bencil hale getiriyor. Değil mi? Herkesi müşteri olarak değerlendiren bir sistem. Herkesi bölerek, aralarındaki ilişkileri keserek, teker teker hedef alabilen algoritmalar, sizin bencil olmanızı tercih ediyor." diye konuştu. Kapitalist sistemin, insanlar arasındaki güven bağlarının, merhamet ilişkisinin erozyona uğramasını hedeflediğine işaret eden Erdoğan, "Dünya daha iyi bir yer olacak mı sizce 50 yıl sonra? Yani dünyanın neresinde anket yapsanız muhtemelen aynı cevabı alacağız. İnsanlık gidişatın iyi olmadığında mutabık. Gidişatın daha iyi olması için ne yapmamız lazım? Yeniden orijinalimize dönmemiz lazım. Bizi insan yapan özelliklerimize biraz yoğunlaşmamız, bunları güçlendirmeye çalışmamız lazım." ifadesini kullandı. Erdoğan, öğrencilerden güzelliklerin yayılmasını ve bunların kurumsallaşmasının takipçisi ve gayretlisi olmalarını isteyerek, "Toplumun etkisiz elemanları, sadece konuşan ve bir şey yapmayan elemanları değil, hem dertli hem de dertlere derman olmak için mesaisini, imkanlarını, fikrini seferber eden bireyler olmamız lazım. Böyle olursak, ülkemiz, şehrimiz daha güzel olur." dedi. Türkiye'nin büyüklüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Türk dünyası 200 milyon, İslam dünyası 2 milyar ve Türkiye'den önderlik bekleyen yüzlerce milyon insan var dünyada, gözünü Türkiye'ye çevirmiş. Dolayısıyla biz hareket ettiğimiz zaman, harekete geçirebileceğimiz dinamikler sandığınızın çok ötesinde." diye konuştu. Erdoğan, gençlerin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gibi insanları örnek alarak dünya çapında çığır açacak nice işler yapacak nesil olduklarını görmelerini diledi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Programa, Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da katıldı. Daha sonra Akçakoca Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, cemaatle selamlaştı. Buradaki programda, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal ve diğer ilgililer de yer aldı. Erdoğan, ardından Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde "STK Buluşması" programına katıldı. Programda, Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu da bulundu.