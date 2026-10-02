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Bilal Erdoğan'dan endişelendiren sözler

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Bilal Erdoğan'dan endişelendiren sözler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "İnsanlık gidişatın iyi olmadığında mutabık." ifadelerini kullandı.

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Foto - Bilal Erdoğan'dan endişelendiren sözler

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Nebahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Erdoğan, orff ve melodika çalan öğrencilerle "Yine Bir Gülnihal" eserini söyledi, okulun çok amaçlı salonunda öğrencilerle ok attı, laboratuvarı ziyaret etti.

#2
Foto - Bilal Erdoğan'dan endişelendiren sözler

Daha sonra Orhan Özdemir Fen Lisesine geçen Erdoğan, burada öğretmenlerle görüştü. Burada öğrencilerle sohbet programında konuşan Erdoğan, yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarında ülkeye, topluma, gençlere hizmet etmeye gayret gösterdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin 23 yılda geldiği noktanın kendileri için kazanım olduğunu ve bunu sürdürmek için nesillere, gençlere bıkmadan, usanmadan yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bir gün iş sahibi olduğunuzda, çalışmaya başladığınızda kariyerlerinizde er ya da geç şunu anlayacaksınız ve göreceksiniz en isabetli yatırım, her zaman insana yapılan yatırım." dedi.

#3
Foto - Bilal Erdoğan'dan endişelendiren sözler

Yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki gelişmelerden bahseden Erdoğan, bunun arkasında insanın gelişiminin, insanın teknolojik gelişmelerde hızlanmasının olduğunu anlattı. Erdoğan, kurumsallığın önemine değinerek, Harvard ve Stanford gibi üniversitelerle rekabet edebilmek için ülkedeki üniversitelerin maddi imkanlarının daha da artırılması gerektiğini, bu konuda çok yol aldıklarını, Türkiye'nin dünyada ilk 1000, ilk 1500 arasında yer alan üniversite sayısının 20 yıldır devamlı arttığını kaydetti. Öğrencilere hizmet ve destek sağlamak için vakıf ve derneklerde görev aldığını, güçlü kurumsal yapıların oluşması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Erdoğan, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsetti.

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Foto - Bilal Erdoğan'dan endişelendiren sözler

rdoğan, öğrencilere sadece kendileri için planlama yapmamaları, insanlar için de "Ne yapabilirim?"i gündemlerinde tutmaları yönünde tavsiyede bulunarak, "Kapitalizm denilen ekonomik sistem, 200 yıldır oluşmuş olan dünya düzeni, insanları gitgide daha bencil hale getiriyor. Değil mi? Herkesi müşteri olarak değerlendiren bir sistem. Herkesi bölerek, aralarındaki ilişkileri keserek, teker teker hedef alabilen algoritmalar, sizin bencil olmanızı tercih ediyor." diye konuştu. Kapitalist sistemin, insanlar arasındaki güven bağlarının, merhamet ilişkisinin erozyona uğramasını hedeflediğine işaret eden Erdoğan, "Dünya daha iyi bir yer olacak mı sizce 50 yıl sonra? Yani dünyanın neresinde anket yapsanız muhtemelen aynı cevabı alacağız. İnsanlık gidişatın iyi olmadığında mutabık. Gidişatın daha iyi olması için ne yapmamız lazım? Yeniden orijinalimize dönmemiz lazım. Bizi insan yapan özelliklerimize biraz yoğunlaşmamız, bunları güçlendirmeye çalışmamız lazım." ifadesini kullandı. Erdoğan, öğrencilerden güzelliklerin yayılmasını ve bunların kurumsallaşmasının takipçisi ve gayretlisi olmalarını isteyerek, "Toplumun etkisiz elemanları, sadece konuşan ve bir şey yapmayan elemanları değil, hem dertli hem de dertlere derman olmak için mesaisini, imkanlarını, fikrini seferber eden bireyler olmamız lazım. Böyle olursak, ülkemiz, şehrimiz daha güzel olur." dedi.

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Foto - Bilal Erdoğan'dan endişelendiren sözler

Türkiye'nin büyüklüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Türk dünyası 200 milyon, İslam dünyası 2 milyar ve Türkiye'den önderlik bekleyen yüzlerce milyon insan var dünyada, gözünü Türkiye'ye çevirmiş. Dolayısıyla biz hareket ettiğimiz zaman, harekete geçirebileceğimiz dinamikler sandığınızın çok ötesinde." diye konuştu. Erdoğan, gençlerin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gibi insanları örnek alarak dünya çapında çığır açacak nice işler yapacak nesil olduklarını görmelerini diledi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Programa, Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da katıldı. Daha sonra Akçakoca Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, cemaatle selamlaştı. Buradaki programda, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan Vekili Alev Ünal ve diğer ilgililer de yer aldı. Erdoğan, ardından Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde "STK Buluşması" programına katıldı. Programda, Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu da bulundu.

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Yorumlar

Beyazıd

Ya bunun vasfı ney bu ülke için ne üretmiş boş boş konuşuyor

Lahavle

Çok doğru söyledin 25 yılda nereden nereye geldik eskiden aile vardı haya vardı helal haram ayrımı vardı kadınlar kızlar baş tacımız idi yardımlaşma vardı şimdi bireyselleşme yöneldi STK DERNEK VAKIF adı adı altında hayasızlaştıma moda oldu bu millet iğfale uğradı
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