Bilal Erdoğan'dan endişelendiren sözler

rdoğan, öğrencilere sadece kendileri için planlama yapmamaları, insanlar için de "Ne yapabilirim?"i gündemlerinde tutmaları yönünde tavsiyede bulunarak, "Kapitalizm denilen ekonomik sistem, 200 yıldır oluşmuş olan dünya düzeni, insanları gitgide daha bencil hale getiriyor. Değil mi? Herkesi müşteri olarak değerlendiren bir sistem. Herkesi bölerek, aralarındaki ilişkileri keserek, teker teker hedef alabilen algoritmalar, sizin bencil olmanızı tercih ediyor." diye konuştu. Kapitalist sistemin, insanlar arasındaki güven bağlarının, merhamet ilişkisinin erozyona uğramasını hedeflediğine işaret eden Erdoğan, "Dünya daha iyi bir yer olacak mı sizce 50 yıl sonra? Yani dünyanın neresinde anket yapsanız muhtemelen aynı cevabı alacağız. İnsanlık gidişatın iyi olmadığında mutabık. Gidişatın daha iyi olması için ne yapmamız lazım? Yeniden orijinalimize dönmemiz lazım. Bizi insan yapan özelliklerimize biraz yoğunlaşmamız, bunları güçlendirmeye çalışmamız lazım." ifadesini kullandı. Erdoğan, öğrencilerden güzelliklerin yayılmasını ve bunların kurumsallaşmasının takipçisi ve gayretlisi olmalarını isteyerek, "Toplumun etkisiz elemanları, sadece konuşan ve bir şey yapmayan elemanları değil, hem dertli hem de dertlere derman olmak için mesaisini, imkanlarını, fikrini seferber eden bireyler olmamız lazım. Böyle olursak, ülkemiz, şehrimiz daha güzel olur." dedi.