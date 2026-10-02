İtalya ve Kanada'da Siyonistlere tepki
İtalya ve Kanada'da Filistin bayraklarıyla sokağa inen halk, antisemitizm yasa tasarısını protesto ederek Siyonist katillere tepki gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya ve Kanada'da Filistin bayraklarıyla sokağa inen halk, antisemitizm yasa tasarısını protesto ederek Siyonist katillere tepki gösterdi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi tarafından gündeme getirilen yasa tasarısı tepki çekmeye devam ediyor. Antisemitizmin tanımlanmasında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen kriterlerin esas alınmasını öngören yasa tasarısı, mart ayında parlamentonun üst kanadı Senato'daki oylamada kabul edildikten sonra halihazırda nihai onay için Temsilciler Meclisi'nde görüşülüyor. Tasarıya karşı, ülkenin kuzeyindeki Milano kentindeki ünlü opera salonu Scala önünde akşamüstü protesto düzenlendi.
Yüzlerce kişi açtıkları Filistin bayrakları, salladıkları ziller ve çaldıkları düdüklerle söz konusu yasa tasarısına tepki gösterdi. Miting sırasında protestocular, "Antisemitizm yasa tasarısına hayır", "İsrail'i eleştirmek antisemitizm değildir" ve "Protesto haktır" yazılı dövizler açıp, "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı. Bazı göstericiler, üzerinde "Tek ses. 1004 sayılı tasarıya hayır" yazan dev bir pankart açtı.
Mitingde yapılan konuşmalarda da tasarının, "İsrail'e yönelik eleştirileri ırksal nefretle bir tutarak, Filistin halkına dayatılan işgal ve ayrımcılık sistemini eleştiren herkesi susturan, son derece tehlikeli bir yasa" olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Mitinge çok sayıda İtalya Yahudisi ve sivil toplum kuruluşu (STK) da destek verdi. "Yahudi Irkçılık Karşıtı Laboratuvarı" isimli oluşumdan Giulia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi grubu ve diğer Yahudi oluşumlarıyla beraber bu yasa tasarısına "Hayır" dediklerini çünkü İtalya'da halihazırda "Mancino Yasası" olarak bilinen 1993 tarihli nefret suçları, ırkçılık ve ayrımcılıkları, faşizm propagandasını cezalandıran bir yasa olduğunu söyledi.
Bu yasa tasarısının, antisemitizmin araçsallaştırılmasına yol açabileceğine işaret eden Giulia, "İsrail'i eleştirmeyi antisemitizm olarak değerlendiren; IHRA tanımına dayalı özel bir yasaya ihtiyacımız yok. Biz bu yasanın, muhalefeti ve Filistin'le dayanışmayı susturacağı için, antisemitizmi engellemek yerine daha da artıracağına inanıyoruz." dedi. Giulia, "Biz Yahudiler, bu tür bir düzenlemenin kendimizi daha az güvende hissetmemize ve ayrıca antisemitizmin artacağı düşüncesine kapılmamıza neden olduğunu söyleyerek bir rol oynayabiliriz." diye konuştu.
Bulgar asıllı İtalyan Yahudi sanatçı Moni Ovadia da yasa tasarısına açıkça karşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu düzenleme, haklı ve özgür insanlara zulmetmenin yanı sıra Yahudilere de zulmediyor. Sadece şunu söyleyeceğim; Albert Einstein ve Sigmund Freud bugün hayatta olsalardı, bu yasa kapsamında mahkum edilirlerdi. Hannah Arendt de öyle. Bu, antisemitlere karşı çıkarılan yasa olacak. Bir avuç faşist bozuntusu ve aklını kaçırmış birkaç Yahudi tarafından ortaya atılmış bir maskaralık."
Söz konusu yasa tasarısına karşı, yarın da başkent Roma'da Temsilciler Meclisi önünde protesto düzenlenecek.
KANADALILAR DA SOKAKTA - Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar (CJPME) derneği, Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığınca yayımlanan ve siyonizm karşıtlığını antisemitizmin bir biçimi olarak tanımlayan belgeye tepki göstererek, söz konusu yaklaşımın meşru siyasi söylemi hedef aldığını ve belgenin geri çekilmesi gerektiğini savundu. CJPME, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, Kanada hükümetinin siyonizm karşıtlığı ile antisemitizmi birbirine eşitlemesinin "tehlikeli" olduğunu ifade etti.
Kanada hükümetinin antisemitizmin tanımlanmasında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen kriterlerin esas alınmasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, hükümete bu belgenin geri çekilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada CJPME'nin, IHRA kriterlerinin İsrail ve siyonizmi eleştiren söylemleri fiilen hedef aldığı konusunda yıllardır uyarılarda bulunduğu hatırlatılarak, hükümetin bu tutumunun Filistinlilerin insan haklarını destekleyen söylem ve eylemlerin sansürlenmesi yönünde tehlikeli bir eğilim sergilediği vurgulandı.
Bu durumun, İsrail'in Filistin halkına karşı tırmanan suçlarına dair tartışmaları susturmak amacıyla siyonizm karşıtlığının antisemitizmle eşdeğer tutulması için baskı yapan İsrail yanlısı lobi gruplarının arzuladığı bir sonuç olduğu belirtilen açıklamada, "Açıkça belirtmek gerekirse Siyonizm, İsrail devletinin kuruluşunun arkasındaki siyasi ideolojidir. Kökeni sömürgeciliğe dayanan tüm milliyetçi ideolojiler gibi, siyonizm de masum veya zararsız bir ideoloji değildir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, siyonizmin gerek siyonist güçlerin tarihi Filistin topraklarında gerçekleştirdiği planlı ve kitlesel etnik temizlik, gerekse işgal altındaki bölgelerde süregelen şiddet nedeniyle Filistinlilere yönelik mülksüzleştirme ve baskı olarak yansıtıldığı ifade edilerek, bunun Filistin halkının tamamına baskı uygulayan ve tahakküm kuran bir ideoloji olduğu belirtildi.
Siyonizm karşıtlığının; hem tarihi hem de güncel somut adaletsizliklere karşı geliştirilen meşru bir siyasi, felsefi ve akademik ifade biçimi olduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, siyonizm karşıtlığını antisemitik olarak tanımlayarak bizzat Filistinlilere yönelik sistemik ırkçılık yapmakta ve apartheid ile soykırım hakkındaki meşru tartışmaları susturmaya çalışmaktadır. Bu durum, siyasi baskı ortamını sürdürmekte ve Kanadalıların acil insan hakları meseleleriyle ilgilenme kapasitesini zayıflatmaktadır. Bu, kamu güvenliğinin tam tersidir."
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