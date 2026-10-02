İtalya ve Kanada'da Siyonistlere tepki

Bu yasa tasarısının, antisemitizmin araçsallaştırılmasına yol açabileceğine işaret eden Giulia, "İsrail'i eleştirmeyi antisemitizm olarak değerlendiren; IHRA tanımına dayalı özel bir yasaya ihtiyacımız yok. Biz bu yasanın, muhalefeti ve Filistin'le dayanışmayı susturacağı için, antisemitizmi engellemek yerine daha da artıracağına inanıyoruz." dedi. Giulia, "Biz Yahudiler, bu tür bir düzenlemenin kendimizi daha az güvende hissetmemize ve ayrıca antisemitizmin artacağı düşüncesine kapılmamıza neden olduğunu söyleyerek bir rol oynayabiliriz." diye konuştu.