Biga peynir tatlısı coğrafi işaret aldı

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Biga Peynir Tatlısı coğrafi işaret tescilinin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biga Peynir Tatlısı mahreç işaretinin tescili ilçemizin en önemli gastronomi ve ekonomik değerlerinden olan peynir tatlımızın markalaşması ve korunması açısından çok büyük önem arz ediyor. Coğrafi işaret tescili, bu lezzetin ilelebet korunmasını sağlayacak ve Biga Peynir Tatlısı’nın ulusal ve uluslararası pazarlarda daha kolay yaygınlaşmasını, üreticilerimizin elde edeceği kazancın artmasını da sağlayacak. Biga Peynir Tatlısı’nın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesiyle birlikte bölgemizle adeta özdeşleşen bu ürünümüzün ulusal boyutta güçlü bir marka olacağına inanıyoruz. Odamızca gerçekleştirilen tüm bu çalışmalarla hedefimiz, Bigamızın değerlerini korumak, tanıtmak ve markalaştırmaktır. Coğrafi İşaretler, ürünün korunmasının yanı sıra, ürüne dinamik pazarlama gücü katmakta, tarımsal çeşitliliği arttırmakta, kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Böylelikle geleneksel ürünler aslına uygun bir şekilde sonraki nesillere de ulaştırılmaktadır.