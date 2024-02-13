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Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

2024-02-13 13:27:44
Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

CIA direktörü Mısır’da: CIA direktörü William J. Burns, İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında çatışmaların geçici olarak durdurulmasını öngören ateşkese ilişkin son müzakere turu için Kahire’de.

#1
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

Gazze’de can kaybı 28 bin 473’e yükseldi: Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 473’e, yaralananların sayısının 68 bin 146’ya yükseldiği belirtildi. İsrail’in saldırılarında son 24 saatte ise, 16 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda 133 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

#2
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

CENTCOM: Husiler ticari gemiye iki füze ile saldırdı: ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin Babülmendep Boğazı’nda Marshall Adaları bandralı ve Yunanistan tarafından işletilen ticari gemiye iki füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucu gemi ufak çaplı hasar aldı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “12 Şubat günü 03.30-03.45 arasında İran destekli Husi militanları Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerinden Babülmendep’e doğru iki füze ateşledi. Her iki füze de Kızıldeniz’den geçen ve Brezilya’dan mısır taşıyan Yunanistan tarafından işletilen, Marshall Adaları bandıralı MV Star Iris adlı kargo gemisine doğru fırlatıldı. Geminin denize elverişli olduğu, hafif hasar aldığı ve mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. MV Star Iris’in varış noktasının İran’ın Bender İmam Humeyni kenti olduğunu da not edelim” denildi.

#3
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

İsrail ordusu 3 askerin öldüğünü duyurdu: İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmalarda 3 askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. Yaşları 36, 30 ve 27 olan üç askerin İsrail’in Gazze’nin güneyindeki 630. Taburu’nda oldukları öğrenildi. İsrail’in askeri istatistiklerine göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 227 İsrail askeri öldürüldü. Son ölümlerin bu sayıya dahil edilip edilmediği bilinmiyor.

#4
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

İsrail’den Mısır’a ‘çadır kent’ teklifi: ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail’in Refah saldırısı öncesi Mısır’a bir teklifte bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre Netanyahu yönetimi, kentteki Filistinlileri ABD ve Arap ülkeleri tarafından finanse edilen bir çadır kente taşımayı planlıyor. Mısırlı kaynaklardan alınan bilgilere göre, Refah saldırısını sürdürmeyi planlayan İsrail tahliye planının bir parçası olarak Gazze’de her biri yaklaşık 25.000 çadırdan oluşan 15 şehir kurmayı önerdi. Wall Street Journal gazetesine göre İsrail kampların kurulması, geçici sağlık tesisleri ve su tedariğinden Mısır’ın sorumlu olmasını istedi. Netayahu’nun ofisi teklif hakkında yorum yapmayı reddetti ve yorum için Mısır hükümetine ulaşılamadı.

#5
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

İngiliz basını : Biden çileden çıktı: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin muhalefetine rağmen binlerce Filistinlinin barındığı Refah’a askeri operasyon planlarını açıklayarak Biden yönetimini çileden çıkardı. Biden, Pazar günü yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu’yu “Refah’taki askeri operasyonun inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan ilerlememesi gerektiğine” inandığı konusunda uyarmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgede bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışırken Netanyahu Hamas’la rehine anlaşmasını reddederek gerilimi daha da artırdı. İngiliz basını ABD başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya olan öfkesinin giderek arttığını iddia etti. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Biden Netanyahu’dan “bu adam” olarak bahsediyor ve onunla başa çıkmanın imkansız olduğunu söylüyor.

#6
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

İsrail Refah işgaline devam ederse savaş suçu suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilir: Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) başsavcısı, İsrail’in Refah’ı işgal etmeye devam etmesi halinde savaş suçu suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. İngiliz avukat Karim Khan, 1,4 milyon Filistinlinin barındığı güney Gazze şehrine yönelik olası saldırıdan “derin endişe duyduğunu” söyledi ve savaş suçu işleyenlerin “sorumlu tutulacağı” uyarısınuı yineledi.

#7
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

Refah’ta korku dolu bekleyiş: Yerinden edilmiş bir milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Gazze’nin en güneydeki şehri Refah’ta İsrail’in 100 kişinin ölümüne neden olan yoğun bombardımanı sonrası korku ve umutsuzluk yayıldı. Görgü tanıkları bombardımanın şimdiye kadar gördükleri en ağır saldırılardan biri olduğunu söylerken İsrailli yetkililer kara saldırısı seçeneğini masaya yatırdılar. Uluslararası kuruluşlar 600.000 çocuk dahil olmak üzere Refah’ta yaşayanların gidecek hiçbir yerinin kalmamasından korkuyor. Gazzeliler ise ölüm, açlık ve yerinden edilme arasında sıkışıp kaldıklarını söylüyor

#8
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

İsrail’e “Refah” uyarısı: ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Biden,İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 27 binden fazla masum sivilin öldürüldüğünü belirterek İsrail’in iyi hazırlanmış bir plan olmadan Refah’a girmemesi gerektiğini ifade etti. Biden, 6 haftalık bir ateşkes üzerinde çalıştıklarını söylerken, Ürdün Kralı 2. Abdullah da acil ateşkes çağrısında bulundu.

#9
Foto - Biden çileden çıktı... ICC, İsrail’e uyarı üstüne uyarı yapıyor: Netanyahu’ya öfke büyüyor

ABD hükümetinden İsrail’e çağrı: İsrail bombardımanından kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle evden çıkan ve günler sonra kendisini kurtarmaya giden 2 ambulans görevlisi ile birlikte cansız bedenine ulaşılan 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ölümüne ABD’den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail hükümetini Rajab’ın ölümünü soruşturmaya çağırdığını söyledi. “İsrail makamlarından bu olayı acil olarak soruşturmalarını istedik. Onların da bunu yaptığını anlıyoruz. Sonuçları zamanında görmeyi ve uygun hesap verebilirlik tedbirlerini de içermesini bekliyoruz” diyen Miller, “Hind Rajab’ın ölüm haberiyle yıkılmış durumdayız. Benim de 6 yaşına girmek üzere olan küçük bir kızım var. Bu yüzden bu yıkıcı ve yürek parçalayıcı bir haber” şeklinde konuştu. Çatışmalar sonucunda ölen binlerce çocuğun olduğunu hatırlatan Miller, “Bunların her biri, Amerika Birleşik Devletleri hükümetindeki herkesin derinden hissettiğini bildiğim birer trajedidir” ifadelerini kullandı.

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