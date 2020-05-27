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Biberiyenin faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? Biberiye bitkisi neye iyi gelir?

2020-05-27 11:34:36
Biberiyenin faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır? Biberiye bitkisi neye iyi gelir?

Biberiye bitkisinin faydaları nelerdir? Binlerce yıldır kullanılan ve daha yeni birçok faydası keşfedilen biberiyenin yararlarını sizler için derledik. Biberiye çayı, biberiye yağı ve biberiye otunun farklı kullanım alanları olsa da hepsi, vücuda direkt olarak etki eder. Peki ama biberiye hangi hastalıklar ve ne için kullanılır? Biberiye çayı ve biberiye yağı nasıl kullanılmalıdır? Biberiyenin yan etkileri var mıdır? Biberiyenin zararları nelerdir? Biberiye çayı ne kadar ve kaç gün içilmelidir? Biberiyenin cilde etkisi nedir? İşte merak edilen bütün bu soruların yanıtlarıyla birlikte, biberiyenin etkileri...

#1
Foto - Biberiye yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir bitki ve baharattır. Hafızayı güçlendirici etkisi olan biberiye pek çok nörolojik ve sinirsel sorunun giderilmesi için kullanılmaktadır.

Biberiye yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir bitki ve baharattır. Hafızayı güçlendirici etkisi olan biberiye pek çok nörolojik ve sinirsel sorunun giderilmesi için kullanılmaktadır.

#2
Foto - Biberiye yağı, biberiyeden kat be kat etkili olduğu için, uygulaması daha az olmalıdır. Şakaklara sürüldüğünde sigara isteğinin azalmasına, bayılan kişiye koklatıldığında ayılmaya, göbeğe sürüldüğünde sindirimin hızlanmasına, duş sonrasında selülitlerin azalmasına, ciltteki yağın ve aknenin giderilmesine yardımcı olur.

Biberiye yağı, biberiyeden kat be kat etkili olduğu için, uygulaması daha az olmalıdır. Şakaklara sürüldüğünde sigara isteğinin azalmasına, bayılan kişiye koklatıldığında ayılmaya, göbeğe sürüldüğünde sindirimin hızlanmasına, duş sonrasında selülitlerin azalmasına, ciltteki yağın ve aknenin giderilmesine yardımcı olur.

#3
Foto - Yüksek miktarda A vitamini ve C vitamini yanında B6 vitamini (piridoksin), B1 vitamini (tiamin) ve B9 vitamini (folat) içerir. Magnezyum, kalsiyum, bakır, manganez ve demir minerallerini barındırır. Doymuş yağ oranı ve diyet lifi yüksek, sodyum oranı düşüktür.

Yüksek miktarda A vitamini ve C vitamini yanında B6 vitamini (piridoksin), B1 vitamini (tiamin) ve B9 vitamini (folat) içerir. Magnezyum, kalsiyum, bakır, manganez ve demir minerallerini barındırır. Doymuş yağ oranı ve diyet lifi yüksek, sodyum oranı düşüktür.

#4
Foto - İltihap giderici özelliğiyle geleneksel olarak mide ülseri, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve kolit gibi bağırsak hastalıklarıyla mücadele edebilir.

İltihap giderici özelliğiyle geleneksel olarak mide ülseri, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve kolit gibi bağırsak hastalıklarıyla mücadele edebilir.

#5
Foto - Kas, eklem ve kan damarlarında enflamasyonu azaltarak gut, kan basıncı bozuklukları, artrit gibi hastalıkların yanı sıra fiziksel zorlanma veya yaralanmalara karşı direnç sağlar. Kalp ve damar sağlığının korunmasına ve ateroskleroz hastalığı belirtilerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Kas spazmlarına karşı koruma sağlar. Karnosik asit yaşa bağlı maküler dejenerasyonu önlemeye yardımcı olur. Biberiye özleri antioksidan çeşitliliğiyle anti-trombotik (kanın pıhtılaşmasını önleyen) etkiler gösterir.

Kas, eklem ve kan damarlarında enflamasyonu azaltarak gut, kan basıncı bozuklukları, artrit gibi hastalıkların yanı sıra fiziksel zorlanma veya yaralanmalara karşı direnç sağlar. Kalp ve damar sağlığının korunmasına ve ateroskleroz hastalığı belirtilerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Kas spazmlarına karşı koruma sağlar. Karnosik asit yaşa bağlı maküler dejenerasyonu önlemeye yardımcı olur. Biberiye özleri antioksidan çeşitliliğiyle anti-trombotik (kanın pıhtılaşmasını önleyen) etkiler gösterir.

#6
Foto - Suyun vücuttan atılım hızını artırarak, patojenleri, tuzları ve aşırı yağları vücuttan atmaya yardımcı olabilir. Tiroid fonksiyon bozukluğu olan kişilerde görülen üremiyi (idrarla atılan toksik atık ürünlerin kanda birikmesi) iyileştirmede yardımcıdır.

Suyun vücuttan atılım hızını artırarak, patojenleri, tuzları ve aşırı yağları vücuttan atmaya yardımcı olabilir. Tiroid fonksiyon bozukluğu olan kişilerde görülen üremiyi (idrarla atılan toksik atık ürünlerin kanda birikmesi) iyileştirmede yardımcıdır.

#7
Foto - Biberiyedeki antioksidan bileşikler, vücudun kendi bağışıklık sisteminin arkasında ikincil bir savunma hattı oluşturur ve vücudun bütünlüğüne zarar verebilecek birçok farklı hastalığa ve patojene karşı savunma sağlar. Serbest radikal denen zararlı parçacıkları etkisizleştirir.

Biberiyedeki antioksidan bileşikler, vücudun kendi bağışıklık sisteminin arkasında ikincil bir savunma hattı oluşturur ve vücudun bütünlüğüne zarar verebilecek birçok farklı hastalığa ve patojene karşı savunma sağlar. Serbest radikal denen zararlı parçacıkları etkisizleştirir.

#8
Foto - BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR? 1 fincan kaynamış suya, 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye koyun ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayınızı süzüp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon ve bal da ilave edebilirsiniz.

BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR? 1 fincan kaynamış suya, 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye koyun ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayınızı süzüp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon ve bal da ilave edebilirsiniz.

#9
Foto - Her şeyin olduğu gibi Biberiye çayı, yağı ve otunun aşırı tüketiminin de vücuda bazı zararları bulunuyor. Bu çay fazla tüketilirse zehirlenme riski olabiliyor. Epilepsi krizlerini tetikleme riski olan biberiye, bu hastalığa sahip olanların tüketmesi önerilmiyor.

Her şeyin olduğu gibi Biberiye çayı, yağı ve otunun aşırı tüketiminin de vücuda bazı zararları bulunuyor. Bu çay fazla tüketilirse zehirlenme riski olabiliyor. Epilepsi krizlerini tetikleme riski olan biberiye, bu hastalığa sahip olanların tüketmesi önerilmiyor.

#10
Foto - Biberiye çayı, yağı ve otunun kan dolaşımı artırıcı özelliği de bulunuyor. Bu sebeple yüksek tansiyonu olan kişilerin de doktor kontrolünde tüketmesi gerekiyor.

Biberiye çayı, yağı ve otunun kan dolaşımı artırıcı özelliği de bulunuyor. Bu sebeple yüksek tansiyonu olan kişilerin de doktor kontrolünde tüketmesi gerekiyor.

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