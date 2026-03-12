AB Şemsiyesi Altında Türkiye’yi Hedef Alan Yeni Güvenlik Planı: Kıbrıs Üzerinden Türkiye’yi Sıkıştırma...
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte Kıbrıs’ta Avrupa Birliği şemsiyesi altında yeni bir güvenlik mimarisi kurma girişimleri dikkat çekiyor. Atina yönetiminin son dönemde geliştirdiği söylemde Türkiye’yi bölgesel tehdit olarak göstererek adadaki Türk askeri varlığını uluslararası platformlarda tartışmaya açmaya çalıştığı belirtiliyor. Prof. Dr. İsmail Şahin’e göre bu strateji, Kıbrıs meselesini ikili bir sorun olmaktan çıkarıp “Avrupa’nın güvenliği” başlığı altında yeniden tanımlamayı ve Türkiye’nin garantörlük rolünü zayıflatmayı düşünürken asıl hedefin Türkiye olduğunu gözler önüne serdi.