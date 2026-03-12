AB Şemsiyesi Altında Türkiye’yi Hedef Alan Yeni Güvenlik Planı: Kıbrıs Üzerinden Türkiye’yi Sıkıştırma...

Analizde, Yunanistan ve GKRY’nin yalnızca Avrupa ülkeleriyle değil, İsrail ve Hindistan gibi aktörlerle de askeri iş birliklerini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, “İsrail’den temin edilen hava savunma sistemleri ve Yunanistan’ın Ege’deki bazı adalara yerleştirdiği Patriot sistemleri, Türkiye’nin hava ve deniz hareket kabiliyetini sınırlandırmayı amaçlayan daha geniş bir savunma ağının parçası olarak değerlendirilebilir. Bu girişimler, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı çok katmanlı bir güvenlik mimarisi oluşturma çabasının göstergesi olarak okunabilir. Nitekim İsrail ile Avrupa ülkeleri arasındaki savunma iş birliğinin de bu çerçevede Kıbrıs üzerinden kurumsallaştırılmaya çalışıldığı ve adada Türkiye karşıtı yeni bir güvenlik ekseni oluşturulmak istendiği görülmektedir” ifadelerini kullandı. Şahin, İsrail’den temin edilen hava savunma sistemleri ve Ege’de bazı adalara yerleştirilen Patriot sistemlerinin, Türkiye’nin hava ve deniz hareket kabiliyetini sınırlandırmayı hedefleyen daha geniş bir savunma ağının parçası olduğu değerlendirirken, bu gelişmelerin Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı çok katmanlı bir güvenlik mimarisi oluşturma çabasının göstergesi olduğunu ifade etti.