2020-08-04 21:22:33 Beyrut'ta patlama sonrası korkunç görüntüler!
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yoğun duman tabakası gök yüzüne yükseldi.
Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut'taki patlama KKTC'de de hissedildi.
Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut'taki patlama KKTC'de de hissedildi.
Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.
Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
Öte yandan patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...
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