  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
57
Beyrut'ta patlama sonrası korkunç görüntüler!

2020-08-04 21:22:33
Beyrut'ta patlama sonrası korkunç görüntüler!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

#1
Foto - Başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yoğun duman tabakası gök yüzüne yükseldi.

Başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından yoğun duman tabakası gök yüzüne yükseldi.

#2
Foto - Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut'taki patlama KKTC'de de hissedildi.

Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut'taki patlama KKTC'de de hissedildi.

#3
Foto - Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut'taki patlama KKTC'de de hissedildi.

Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut'taki patlama KKTC'de de hissedildi.

#4
Foto - Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

#5
Foto - Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

#6
Foto - Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

#7
Foto - Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

#8
Foto - Öte yandan patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Öte yandan patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

#9
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#10
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#11
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#12
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#13
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#14
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#15
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#16
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#17
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#18
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#19
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#20
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#21
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#22
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#23
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#24
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#25
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#26
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#27
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#28
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#29
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#30
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#31
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#32
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#33
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#34
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#35
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#36
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#37
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#38
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#39
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#40
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#41
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#42
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#43
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#44
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#45
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#46
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#47
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#48
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#49
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#50
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#51
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#52
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#53
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#54
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#55
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

#56
Foto - İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

İşte patlama ve sonrasında yaşanan o görüntüler...

Avrupa ülkesi dünyaya duyurdu: 200 asker Ayasofya'da keşif yapacaktı
Dünya

Avrupa ülkesi dünyaya duyurdu: 200 asker Ayasofya'da keşif yapacaktı

Rusya ile Belarus arasında devam eden Wagner krizine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Belarus Soruşturma Komitesi Başkanı İvan Noskeviç, gö..
Mansur Yavaş: Maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı
Gündem

Mansur Yavaş: Maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, il genelindeki koronavirüs vaka sayısındaki artış ile ilgili bir açıklama yaptı...
Abdullah Ağar'dan çarpıcı iddia: Beyrut'u onlar vurdu
Gündem

Abdullah Ağar'dan çarpıcı iddia: Beyrut'u onlar vurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Tüm zamanların en büyük denizaltı gözlem evi Proteus görücüye çıktı
Teknoloji

Tüm zamanların en büyük denizaltı gözlem evi Proteus görücüye çıktı

Tüm zamanların en büyük deniz altı gözlemevi planı ortaya çıktı. Peki denizaltı gözlemevi ne zaman faaliyete girecek? Denizaltı gözlemevinin..
Libya'da sıcak gelişme: 250 askerin bulunduğu savaş gemisini bölgeye gönderdiler
Dünya

Libya'da sıcak gelişme: 250 askerin bulunduğu savaş gemisini bölgeye gönderdiler

Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini ..
Sadece o ülkede bulunuyor! Kaşif madenci bulduğu taşı 2 milyon dolara devlete sattı
Dünya

Sadece o ülkede bulunuyor! Kaşif madenci bulduğu taşı 2 milyon dolara devlete sattı

Tanzanya'da peş peşe yaptığı keşiflerle bölgedeki diğer madencileri de şaşkınlığa uğratan küçük maden işletmecisi, sadece ülkede bulunan tan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı