Beyin interneti yaptılar!

California Üniversitesi’nden Jan Rabaey ise konuyla ilgili düşüncelerini ifade etti. “Kafatasının dışından bir implantla iletişim kuran bir cihaza sahip olmak çok ilgi çekici. Pek çok insanın uğraştığı bir soruna yeni ve ilginç bir bakış açısı getiriyor.”