2023-09-28 20:28:54 Beyin interneti yaptılar!
ABD'li araştırmacılar bilgisayarları ve akıllı cihazları zihinle kontrol edebilecek bir beyin implantı üretti.
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ABD'li araştırmacılar bilgisayarları ve akıllı cihazları zihinle kontrol edebilecek bir beyin implantı üretti.
Yapay zeka ile ilgili gelişmeler her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ederken bilim insanları da belirli çalışmalar yapıyor.
Bu çalışmalardan biri de insan vücudunun enerjisi ile çalışan beyin implantı oldu. Ortaya çıkan yeni çalışmalar sayesinde insanlar bir beyin internetine sahip olabilir.
Son zamanlardaki teknolojik gelişmelerin çoğu yapay zeka ile ilgili oluyor. Bu teknoloji gündemden düşmezken bilim insanları da önemli gelişmeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Çıkan son haberlere göre bilim insanları bilgisayarların ve akıllı cihazların zihin ile kontrol edilmesini sağlayan çalışmalar yapıyor.
ABD’nin Purdue Üniversite’sindeki bilim insanları, herhangi bir cihaza bağlanmaya ihtiyaç duymayan ve insan vücudunun enerjisi ile çalışan bir beyin implantı geliştirdi.
Araştırmacılar, bu implantla birlikte insanların her zaman ve her yerde sahip oldukları beyin interneti ile akıllı cihazları kontrol edebileceğini söyledi.
Söz konusu beyin implantı, mevcut beyin çiplerinin aksine beyin dalgalarını yakalamak için bir cihaza gerek duymuyor. Beyin sinyallerini bir cihaza bağlamak için birçok girişim oldu.
Ancak son araştırma, nöral implantlar ve giyilebilir cihazlar arasında yüksek bant genişliğine sahip kablosuz iletişimi gösteren ilk çalışma oldu.
California Üniversitesi’nden Jan Rabaey ise konuyla ilgili düşüncelerini ifade etti. “Kafatasının dışından bir implantla iletişim kuran bir cihaza sahip olmak çok ilgi çekici. Pek çok insanın uğraştığı bir soruna yeni ve ilginç bir bakış açısı getiriyor.”
Çiplerin yerleşimi için de doktorlar kafatasının üzerindeki deriyi çıkarıyor. Sonrasında ise hassas cerrahi ürünlerle iki taraflı kraniyotomi gerçekleştiriyor. Bundan sonra beyne bağlı olmayan çiple cihazlar arasındaki teması iyileştirmek için orta hat kafatası inceltilecek.
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