Beyin fonksiyonlarına zirve yaptıran 10 besin

Aktif bir yaşam tarzı Fiziksel aktivite ve düzenli yaşam, beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Mutluluk hormonları dopamin ve serotoninin üretimine katkıda bulunurlar. Genel olarak, fiziksel aktivite, düzenli yaşam ve sağlıklı yakın ilişkiler, ruh halini ve beyin aktivitesini iyileştirir. Hafızanızı geliştirin ve öğrenin Bir hafta önce kahvaltıda ne yediğinizi hatırlamaya çalışın. hatırlayamadınız mı Bu, kesinlikle yaşla ilgili değil. Bugün, 25-35 yaşlarındaki birçok genç, eski nesilden farklı olarak, okulda öğretilen önemli tarihler veya basit kimyasal formüller hakkında mükemmel bilgiye sahip olamıyor. Ve modern okul çocukları yeni bilgileri hatırlamakta zorlanıyor. Sorunun kökü, yetersiz hafıza eğitiminin yanı sıra beynimizin yerini alan teknolojinin fazlalığında yatmaktadır. Bu nedenle 50 yaşına kadar tamamen hafızasız kalmamak ve ciddi beyin hastalıklarını önlemek için beyninizi sürekli eğitmeniz gerekir. Bu, hem basit bulmacaları çözmek hem de yabancı dil öğrenmek, kitap okumak, matematik problemlerini çözmek vb. olabilir. Hafızayı ve hayal gücünü geliştirmenin mükemmel bir yolu, mecazi düşünceyi kullanarak şiirleri ezberlemektir. Yeni bilgileri özümsediğiniz duygusal durum önemli bir rol oynar. Öğrenme sürecinde meydana gelen parlak bir olayın beyne daha büyük bir dürtü verdiği ve ezberleme sürecini önemli ölçüde iyileştirdiği kanıtlanmıştır.