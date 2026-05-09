Metresiyle otelde basılan Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i bitirecek itiraflar: Bahçesine kadar götürdüm
Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Yalım, CHP’de 2023 yılı sonunda yapılan kurultay öncesi Özgür Özel’e toplam 1,2 milyon TL verdiğini iddia etti. İfadeye göre Yalım; 200 bin TL’yi Özel’in Manisa’daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını, 1 milyon TL’yi ise Özel’in talimatıyla "Demirkan" isimli şahsa teslim ettiğini öne sürdü.