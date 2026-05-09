Metresiyle otelde basılan Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i bitirecek itiraflar: Bahçesine kadar götürdüm

Yalım, "Özgür Özel'in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden 1 tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum. 2019 yıllarında kendi kullanımım için markasını şuan hatırlamadığım ancak takribi değeri o tarihlerde 5-6 bin lira olan bir saat almıştım. O dönemde mecliste bulunduğum esnada grup başkanı Özgür Özel saati çok beğendiğini söylemişti, ben de aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettim. Sonrasında Manisa'da yaptığı bir konuşmada kolunda bu saat olduğu için basında bu saatle ilgili yüksek rakamlar yazıldığı için Özgür Özel beni aradı, ben de kendisine aynı şekilde o tarihlerde 5-6 Bin lira olduğunu söyledim. Bu saat benim tarafımdan hediye edilmiştir. 2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon lira parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dedi.