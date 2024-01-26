2024-01-26 16:18:25 Beyaz et sektöründe kıyamet koptu! Türkiye’nin en ünlü 10 firmasına soruşturma açıldı! Sebebi ise herkesi şaşırttı
Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 şirkete soruşturma açılmasına karar verdi. Bu 10 şirket ise hemen hemen herkesin tükettiği markaların sahibi durumunda. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Rekabet Kurulu beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmasını tamamlayarak karara bağladı.