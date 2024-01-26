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Beyaz et sektöründe kıyamet koptu! Türkiye’nin en ünlü 10 firmasına soruşturma açıldı! Sebebi ise herkesi şaşırttı

2024-01-26 16:18:25
Beyaz et sektöründe kıyamet koptu! Türkiye’nin en ünlü 10 firmasına soruşturma açıldı! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 şirkete soruşturma açılmasına karar verdi. Bu 10 şirket ise hemen hemen herkesin tükettiği markaların sahibi durumunda. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Rekabet Kurulu beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmasını tamamlayarak karara bağladı.

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Foto - Beyaz et sektöründe kıyamet koptu! Türkiye’nin en ünlü 10 firmasına soruşturma açıldı! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Rekabet Kurumu ön araştırmada edinilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri soruşturma açılması için yeterli buldu. Karara göre Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u çiğneyip çiğnemediklerinin belirlenmesi amacıyla 10 beyaz et firması hakkında soruşturma açılacak. Bu 10 firma yanı zamanda beyaz et sektörüne yön veren 10 firma olarak görülüyor. İşte soruşturulacak şirketler listesi:

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Foto - Beyaz et sektöründe kıyamet koptu! Türkiye’nin en ünlü 10 firmasına soruşturma açıldı! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ,

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Foto - Beyaz et sektöründe kıyamet koptu! Türkiye’nin en ünlü 10 firmasına soruşturma açıldı! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ Lezita'nın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, Erpiliç'in alıcılarına bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek ve Hastavuk'un alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, alıcılarına rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u çiğneyip çiğnemediği soruşturulacak.

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