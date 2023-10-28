'Beyaz elmas' için hasat zamanı

Coğrafi işaret tesciline sahip Sakarya bal kabağının hasadı sürüyor. Ekimi, özenle seçilmiş çekirdeklerden yapılan bal kabakları, lezzeti ve büyüklüğüyle ön plana çıkıyor. Bin bir zahmetle yetiştirilen ve ‘beyaz elmas’ olarak da adlandırılan kabakların tarlalardan, sofralara yolculukları başladı. Ekildikten yaklaşık 6 ay sonra tarlalardan kesilen kabaklar, olgunlaşması için bir süre bekletiliyor. Ardından römorklara yüklenen kabaklar önce depolara, daha sonrasında da satış yerlerine ulaşıyor. Usta ellerden geçtikten sonra tatlısıyla damakları şenlendiren; çorba, lokum, marmelat ve reçel çeşitleri ile de sofraları süsleyen kabaklar, yurt dışına da ihraç ediliyor.