Beşiktaş'ta takke düştü, kel göründü! O devir de sona erdi...
Beşiktaş'ta takke düştü kel göründü misali yepyeni bir ayrılığa giriliyor... O devir sona erdi...
Beşiktaş'ta takke düştü kel göründü misali yepyeni bir ayrılığa giriliyor... O devir sona erdi...
Beşiktaş yeni bir ayrılığa hazırlanıyor...Sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham transferi için Aston Villa ile anlaşan siyah-beyazlılar aradığı golcüyü buldu.
Transfer döneminin başlamasının ardından bir çok oyuncusuyla yollarını ayıran Beşiktaş, Tammy Abraham ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Abraham transferi konusunda Aston Villa ile büyük oranda anlaştı.
Tammy Abraham, Aston Villa ile resmi sözleşme imzalamak için bugün 18.00'de İngiltere’ye gidiyor.
Öte yandan Rudy Galetti'nin haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığının büyük oranda netleşmesinin ardından Fabio Silva'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak için tekrar Dortmund'a teklif yaptı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23