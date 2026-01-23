  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş'ta takke düştü, kel göründü! O devir de sona erdi...
Haber Merkezi

Beşiktaş'ta takke düştü, kel göründü! O devir de sona erdi...

Beşiktaş'ta takke düştü kel göründü misali yepyeni bir ayrılığa giriliyor... O devir sona erdi...

#1
Foto - Beşiktaş'ta takke düştü, kel göründü! O devir de sona erdi...

Beşiktaş yeni bir ayrılığa hazırlanıyor...Sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham transferi için Aston Villa ile anlaşan siyah-beyazlılar aradığı golcüyü buldu.

#2
Foto - Beşiktaş'ta takke düştü, kel göründü! O devir de sona erdi...

Transfer döneminin başlamasının ardından bir çok oyuncusuyla yollarını ayıran Beşiktaş, Tammy Abraham ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Abraham transferi konusunda Aston Villa ile büyük oranda anlaştı.

#3
Foto - Beşiktaş'ta takke düştü, kel göründü! O devir de sona erdi...

Tammy Abraham, Aston Villa ile resmi sözleşme imzalamak için bugün 18.00'de İngiltere’ye gidiyor.

#4
Foto - Beşiktaş'ta takke düştü, kel göründü! O devir de sona erdi...

Öte yandan Rudy Galetti'nin haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığının büyük oranda netleşmesinin ardından Fabio Silva'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak için tekrar Dortmund'a teklif yaptı.

