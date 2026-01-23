  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 günlük hava durumu: Meteoroloji'den O tahmin: Birçok ilimizde kuvvetli kar ve sağanak olacak... Şapka takan 5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı... ABD ile ilgili yeni gelişme! Ortalık karıştı O ilimizde kar kalınlığı 3.5 metreyi buldu Yer altı gaz depolama tesislerinin yarısı şimdiden boşaldı Avrupa donacak
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı
AA Giriş Tarihi:

Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı

Bitlis'te yürekler ağza geldi. Diyarbakır'dan Tatvan'a giden yolcu otobüsünün kontrol noktasındaki kulübeye çarptığı kazada 4 polis yaralandı.

#1
Foto - Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı

Diyarbakır'dan Tatvan'a giden C.D. yönetimindeki 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, Arıcılık mevkisinde kontrolden çıkarak kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

#2
Foto - Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı

Kazada kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı, otobüste hasar oluştu.

#4
Foto - Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı

Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı

Yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

#6
Foto - Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı

Otobüsteki yolcular da kaza yerine gönderilen araçlarla otogara götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!
Spor

Sadettin Saran'ın davasında karar belli oldu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Sadettin Saran savunmasını yaptı. Mahkeme, duruşmanın, eksikliklerin giderilme..
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Iğdır’da Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek sokakları terörize etmeye kalkışan koroya yargı "dur" dedi. İzinsiz gösteri sırasında polise ..
Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi
Gündem

Dünya siyasetinin kalbi Davos’ta attı! Hakan Fidan’dan Trump’ı şaşırtan "kalem" hamlesi

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu, tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğün..
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk "MOSSAD ajanına" suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı
Gündem

Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı

İstanbul Sarıyer’de Filistinli bir iş insanının ofisine gizlice giren ve MOSSAD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan İsrail asıllı Türk şa..
Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Sosyal Medya

Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları

Suriye sahasında köşeye sıkışan ve Suriye Ordusu karşısında bozguna uğrayan terör örgütü PKK-SDG, kirli maskesini tamamen düşürdü. Yıllardır..
Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Gündem

Erbakan Hoca’nın talebelerine bakın! Saadet Partisi lideri ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile beraberindeki heyet, Kayseri'de çakarlı konvoyla ciğer yemeye gitti. Gösterişli ve abartılı t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23