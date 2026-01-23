Bitlis'te yürekler ağza geldi! 4 polis yaralandı
Bitlis'te yürekler ağza geldi. Diyarbakır'dan Tatvan'a giden yolcu otobüsünün kontrol noktasındaki kulübeye çarptığı kazada 4 polis yaralandı.
Diyarbakır'dan Tatvan'a giden C.D. yönetimindeki 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, Arıcılık mevkisinde kontrolden çıkarak kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı, otobüste hasar oluştu.
Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Otobüsteki yolcular da kaza yerine gönderilen araçlarla otogara götürüldü.
