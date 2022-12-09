Beslemeyin asın bunları! Kalleşler tek tek enselendi

Öte yandan, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça ve Dikili ilçelerindeki suç faaliyetlerinin deşifre edilen ‘Baybekler’ suç örgütü üyelerinin; ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘kasten yaralama’, ‘iş yeri ve ikamet kurşunlama’ gibi suçları azmettirdikleri ve işledikleri tespit edildi. Operasyonda, Baybekler suç örgütünün lideri ve yöneticileri ile birlikte tüm üyeleri, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.