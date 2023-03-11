  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
5
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Bundesliga ekibinden dev bonservis!

2023-03-11 13:52:23
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Bundesliga ekibinden dev bonservis!

Siyah-beyazlı takımın orta sahasındaki dinamosu, Alman ekibinin radarına girdi. Bundesliga temsilcisinin, Portekizli yıldız için astronomik bonservis bedeli önereceği ileri sürüldü. Beşiktaş, ligin ilk yarısında şampiyonluk yarışında geride kalmış ve ara transfer döneminde beş futbolcu transfer ederek yarışta yeniden iddialı konuma gelebilmek için kadrosunu güçlendirmişti. Bunun yanında Weghorst ve Josef de Souza gibi futbolcularla ayrılık yaşayan siyah-beyazlılarda Gedson'a sürpriz talip çıktı...

#1
Foto - Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Bundesliga ekibinden dev bonservis!

Az süre bulması nedeniyle alacaklarından feragat etmeyi öneren Atiba, depremzedelere yardım etmek istediğinin altını çizdi. Kanadalı futbolcu, "Mücadele etmeden para almayı kabul edemem. Yasal olarak böyle bir durum olmayabilir. Ancak eğer imkanlar müsaade ederse bu para depremzede çocuklar için kullanılabilir. Onlar için okul yaptırılıp, eğitimlerine destek verilebilir" dedi. Bu görüşme sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir hayli duygulandığı öğrenildi.

#2
Foto - Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Bundesliga ekibinden dev bonservis!

Mert Günok’un arkasında aylardır yedek bekleyen Ersin Destanoğlu bu durumdan bir hayli rahatsız. Teknik heyet veya Mert’le hiçbir problem yaşamayan 22 yaşındaki file bekçisi kariyeri açısından en kısa sürede yeniden birinci kaleci olmak istiyor. İki sezon önce Beşiktaş’la üç kupa kaldıran ve tarihi başarılarda büyük payı bulunan Ersin’in bonservisiyle veya kiralık olarak ayrılacağı ifade edildi. Genç eldivenin kendisine en uygun kulübü seçeceği belirtildi.

#3
Foto - Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Bundesliga ekibinden dev bonservis!

Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Takvim’e göre; Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman kulübü harekete geçti. Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen'in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor.

#4
Foto - Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Bundesliga ekibinden dev bonservis!

Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisini geçen sezon Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Gedson'un golü bulunmazken 5 asisti var. 2 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu Tottenham ve Galatasaray formaları da giydi. Gedson Fernandes, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in banko oyuncularından. Tecrübeli teknik adam, idmanlarda da onunla özel olarak ilgileniyor.

“Sen canlı yayına gelmezsen ben CHP’ye geleceğim” Kılıçdaroğlu’na karşı rakip aday çıktı
Siyaset

“Sen canlı yayına gelmezsen ben CHP’ye geleceğim” Kılıçdaroğlu’na karşı rakip aday çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen bağımsız cumhurbaşkanı adayı Yakup Türkal, "Millete çözüm önerileri sunmuyorlar. Ben ekonom..
Karamollaoğlu'ndan eleştirilere hakaretle cevap! 'Cahiller'
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan eleştirilere hakaretle cevap! 'Cahiller'

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya siyasi düşmanlık edenlerle yol yürüyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisini Erbakan ..
Sen ne nankörmüşsün be kadın! Nagehan Alçı’dan AK Parti'ye skandal sözler
Medya

Sen ne nankörmüşsün be kadın! Nagehan Alçı’dan AK Parti'ye skandal sözler

Yıllarca AK Parti politikalarını savunan, ancak muhalefete ara sıra göz kırpmayı da ihmal etmeyen gazeteci Nagehan Alçı, “dümeni tümden kırd..
Yeniden Refah Partisi’ne Cumhur İttifakı’na katılma teklifi! Fatih Erbakan’dan cevap
Gündem

Yeniden Refah Partisi’ne Cumhur İttifakı’na katılma teklifi! Fatih Erbakan’dan cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Görüşme sonra..
CHP'lilerin hedefindeki Menzil'e bağlı Beşir Derneği'nden flaş karar!
Gündem

CHP'lilerin hedefindeki Menzil'e bağlı Beşir Derneği'nden flaş karar!

Ehl-i Sünnet tarikat ve cemaat düşmanlarının hedefe koyduğu Menzil'e bağlı Beşir Derneği, 2024 yılına kadar deprem bölgesinde hizmet verme k..
Adını duyunca şaşıracaksınız! Faşist Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Siyaset

Adını duyunca şaşıracaksınız! Faşist Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Suriyeli düşmanlığı ile toplumu provoke etmekten başka bir işe yaramayan Veli Küçük projesi Ümit Özdağ’ın başkanı olduğu Zafer Partisi, için..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23