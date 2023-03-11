2023-03-11 13:52:23 Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Bundesliga ekibinden dev bonservis!
Siyah-beyazlı takımın orta sahasındaki dinamosu, Alman ekibinin radarına girdi. Bundesliga temsilcisinin, Portekizli yıldız için astronomik bonservis bedeli önereceği ileri sürüldü. Beşiktaş, ligin ilk yarısında şampiyonluk yarışında geride kalmış ve ara transfer döneminde beş futbolcu transfer ederek yarışta yeniden iddialı konuma gelebilmek için kadrosunu güçlendirmişti. Bunun yanında Weghorst ve Josef de Souza gibi futbolcularla ayrılık yaşayan siyah-beyazlılarda Gedson'a sürpriz talip çıktı...