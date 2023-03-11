Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Bundesliga ekibinden dev bonservis!

Mert Günok’un arkasında aylardır yedek bekleyen Ersin Destanoğlu bu durumdan bir hayli rahatsız. Teknik heyet veya Mert’le hiçbir problem yaşamayan 22 yaşındaki file bekçisi kariyeri açısından en kısa sürede yeniden birinci kaleci olmak istiyor. İki sezon önce Beşiktaş’la üç kupa kaldıran ve tarihi başarılarda büyük payı bulunan Ersin’in bonservisiyle veya kiralık olarak ayrılacağı ifade edildi. Genç eldivenin kendisine en uygun kulübü seçeceği belirtildi.