Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavililerle yapılan sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu dönüş yapmayan Yunan yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı takım Panathinaikos ve Beşiktaş'ın da talip olduğu yıldız oyuncunun anlaşma sağladığı takım böyle duyuruldu. İşte yeni takımı ve tüm detaylar...