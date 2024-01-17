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Spor
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Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

2024-01-17 13:16:21
Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavililerle yapılan sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu dönüş yapmayan Yunan yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı takım Panathinaikos ve Beşiktaş'ın da talip olduğu yıldız oyuncunun anlaşma sağladığı takım böyle duyuruldu. İşte yeni takımı ve tüm detaylar...

#1
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Bordo-mavililerle yapılan sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu dönüş yapmayan Yunan yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor.

#3
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Fatih Terim'in çalıştırdığı takım Panathinaikos ve Beşiktaş'ın da talip olduğu yıldız oyuncunun anlaşma sağladığı takım böyle duyuruldu. İşte yeni takımı ve tüm detaylar...

#4
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör Fernando Santos'un transferle ilgili bir talebi olup olmadığı yönündeki soruya, "Hocamızın takımla ilgili ilk tespiti lider oyuncu eksikliğiydi" cevabını vermiş ve öncelikle bu konu üzerinde çalışacaklarını ifade etmişti.

#5
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Siyah beyazlı yönetim, Türkiye ve Avrupa liglerinden Santos'un aradığı özelliklere sahip çok sayıda futbolcu önerirken, Portekizli çalıştırıcı, Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas isminde karar kılmıştı.

#6
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Santos'tan gelen yanıt üzerine Bakasetas'ın transferi için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, Yunan orta saha oyuncusu için bordo mavili kulüple masaya oturdu.

#7
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

3 yıldır forma giydiği Trabzonspor ile sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Bakasetas'ın Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ifade edilmişti.

#8
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Amir Hadziahmetovic'in ciddi şekilde sakatlanmasının ardından bu transferi bir an önce bitirme kararı alan siyah beyazlıların birkaç gün içinde Trabzonspor ile anlaşması bekleniyordu.

#9
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Bakasetas'ın yeni takımının neresi olacağı merak edilirken, Yunan basını yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu.

#10
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Fenerbahçe'nin, Trabzonlu futbolcusu Samet Akaydın'ı renklerine katan yeşil-beyazlılar, şimdi de Trabzonspor'un Yunan milli oyuncusu Bakasetas ile dirsek temasını sıklaştırırken, Yunan basını Bakasetas'ın memleketine döneceğini ve Panathinaikos ile anlaştığını iddia etti.

#11
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Panathinaikos'ta Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından transfer haberleri de hızlanmaya başladı. Yunan basını, Panathinaikos'un Türkiye'den bu ismi de transfer etmeye hazırlandığını iddia etti.

#12
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Yunanistan Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılması halinde kadrosunda yer alacağına kesin gözüyle bakılan Karadeniz ekibinin 31 yaşındaki orta sahası, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in, ara transfer dönemindeki ilk hedeflerindeki isimlerden idi.

#13
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Yazılan haberlere göre, yeşil-beyazlıların Trabzonspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Bakasetas'a 2 milyon Euroluk maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi.

#14
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Panathinaikos'un, Anastasios Bakasetas'ı takımda en çok kazanan futbolcu yapmayı planladığı aktarıldı.

#15
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Trabzonspor'un Korint doğumlu, Yunanlı on numarası için, talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Bordo-mavililerin 5 ay sonra sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu için, en az 1 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

#16
Foto - Beşiktaş’ta moraller çok bozuk! Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişme! Fatih Terim’den çok konuşulacak karar!

Sabah'a göre; Bakasetas, önümüzdeki pazar akşamı Papara park'ta oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasında, son kez bordo-mavili formayı giyebilir.

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