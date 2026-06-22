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Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

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Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

Yargıtay'ın verdiği emsal karara göre, mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonlar hukuken kaçak yapı statüsüne alındı.

#1
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

İhlal durumunda mülk sahiplerini yıkım ve para cezası bekliyor.

#2
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

Onaylı mimari projede yer almayan ve komşu rızası alınmadan yapılan cam, PVC veya ahşap balkon kapatmalar, tek bir şikayetle yıkım ve para cezası yaptırımlarına tabi tutulacak.

#3
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay içtihatları, balkonların dairenin kişisel bir uzantısı olduğu yönündeki genel kanıyı reddediyor.

#4
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

Hukuki düzenlemelere göre balkonlar ve teraslar, binanın dış cephesinin ve tüm kat maliklerine ait ortak alanın bir parçası olarak kabul ediliyor.

#5
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre hukukçular, dış cephe bütünlüğünü bozan müdahalelerin izne tabi olduğunu belirtiyor: "Mimari projeye aykırı şekilde kapatılan balkonlar hukuken kaçak yapı ilan edilmiştir. Kendi evim, istediğimi yaparım devri resmen kapanmıştır."

#6
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

BEŞTE DÖRT ÇOĞUNLUK ŞARTI Mevzuata göre, bir balkonu camla kapatabilmek için apartmandaki kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayı gerekiyor.

#7
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

Bu onay alınmadan yapılan işlemlerde, apartmandan tek bir kişinin şikayeti üzerine açılan davalarda mahkeme, yapının eski haline getirilmesine hükmediyor.

#8
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

Bu durumda mülk sahibi, hem söküm masraflarını karşılamak hem de yasal para cezalarını ödemek zorunda kalıyor.

#9
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

RESMİ PROJE UYARISI Gayrimenkul hukuku uzmanları, yeni ev alacak vatandaşları ve mevcut mülk sahiplerini ileride yaşanabilecek hukuki sorunlara karşı uyarıyor.

#10
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!

"Ev satın alırken balkonun kapalı durumunun belediyedeki onaylı resmi mimari projede yer alıp almadığını mutlaka kontrol edin. Mevcut balkonunuzu kapatacaksanız, apartman yönetim planını inceleyin ve kat maliklerinden imza toplayarak karar defterine işleyin."

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