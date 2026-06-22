Yargıtay'dan emsal karar: Komşusundan izin almayan yandı!
Yargıtay'ın verdiği emsal karara göre, mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonlar hukuken kaçak yapı statüsüne alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yargıtay'ın verdiği emsal karara göre, mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonlar hukuken kaçak yapı statüsüne alındı.
İhlal durumunda mülk sahiplerini yıkım ve para cezası bekliyor.
Onaylı mimari projede yer almayan ve komşu rızası alınmadan yapılan cam, PVC veya ahşap balkon kapatmalar, tek bir şikayetle yıkım ve para cezası yaptırımlarına tabi tutulacak.
Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay içtihatları, balkonların dairenin kişisel bir uzantısı olduğu yönündeki genel kanıyı reddediyor.
Hukuki düzenlemelere göre balkonlar ve teraslar, binanın dış cephesinin ve tüm kat maliklerine ait ortak alanın bir parçası olarak kabul ediliyor.
Yeni Şafak gazetesinin haberine göre hukukçular, dış cephe bütünlüğünü bozan müdahalelerin izne tabi olduğunu belirtiyor: "Mimari projeye aykırı şekilde kapatılan balkonlar hukuken kaçak yapı ilan edilmiştir. Kendi evim, istediğimi yaparım devri resmen kapanmıştır."
BEŞTE DÖRT ÇOĞUNLUK ŞARTI Mevzuata göre, bir balkonu camla kapatabilmek için apartmandaki kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayı gerekiyor.
Bu onay alınmadan yapılan işlemlerde, apartmandan tek bir kişinin şikayeti üzerine açılan davalarda mahkeme, yapının eski haline getirilmesine hükmediyor.
Bu durumda mülk sahibi, hem söküm masraflarını karşılamak hem de yasal para cezalarını ödemek zorunda kalıyor.
RESMİ PROJE UYARISI Gayrimenkul hukuku uzmanları, yeni ev alacak vatandaşları ve mevcut mülk sahiplerini ileride yaşanabilecek hukuki sorunlara karşı uyarıyor.
"Ev satın alırken balkonun kapalı durumunun belediyedeki onaylı resmi mimari projede yer alıp almadığını mutlaka kontrol edin. Mevcut balkonunuzu kapatacaksanız, apartman yönetim planını inceleyin ve kat maliklerinden imza toplayarak karar defterine işleyin."
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