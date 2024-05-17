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Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

2024-05-17 10:37:10
Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Beşiktaş, birçok kez teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen aradığını bulamadı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile çalışan Kara Kartal, son olarak takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük için flaş bir gelişme yaşandı. Hasan Arat'ın sürpriz bir isimle görüşme gerçekleştirdiği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasını geçemeyen siyah-beyazlılar, ligde de zirvenin bir hayli uzağında kaldı.

#2
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

5 farklı teknik direktörle çalışmasına rağmen aradığını bir türlü bulamayan Beşiktaş, kayıp bir sezonu geride bırakmak üzere.

#3
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Sezonun tek tesellisi olarak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapan Kara Kartal, yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Ahmet Nur Çebi'nin yerine başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, yeni sezon öncesi takımın başına dikkat çekici bir teknik direktör getirmek istiyor.

#5
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Gelecek sezon şampiyonluk için yarışacak olan Beşiktaş'ta bu ismin uzun bir süre Nuri Şahin olduğu söylenmişti.

#6
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Genç çalıştırıcıyla Almanya'da birebir görüşen Hasan Arat, takımın başına gelecek vaat eden bir çalıştırıcı getirmenin peşinde.

#7
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Ancak yönetim kurulunda Sergen Yalçın ve ya Şenol Güneş ile yola devam edilmesi gerektiğini savunan isimler de mevcut.

#8
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Teknik direktörlük için henüz kararını vermeyen Hasan Arat, beklenmedik bir ismin kapısını çaldı.

#9
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Sparta Prag, sarı-kırmızılı ekibi iki maçın sonucunda 6-4 eleyerek yoluna devam etmişti.

#10
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Sparta Prag'ın teknik direktörlüğünü yapan Brian Priske, Galatasaray'a karşı oynattığı oyunla dikkatleri üzerine çekmiş ve alkış almıştı.

#11
Foto - Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 46 yaşındaki genç çalıştırıcıyla görüşme gerçekleştirdi. Yönetim kurulunda yeni hocanın yerli olması gerektiğini söyleyen birden fazla isim olsa da Hasan Arat, takımı yabancı bir hocaya teslim etmeye yakın.

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