Beşiktaş’ta bomba etkisi yapacak teknik direktörü kararı! Alarma geçirdiler: Taraftar bu işe şaştı kaldı!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Beşiktaş, birçok kez teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen aradığını bulamadı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos ile çalışan Kara Kartal, son olarak takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olan siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük için flaş bir gelişme yaşandı. Hasan Arat'ın sürpriz bir isimle görüşme gerçekleştirdiği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…