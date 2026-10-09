Türk ordusu ve savaş uçakları bölgedeydi: Mısır ülkeye asker yığma kararı aldı
Türkiye'nin Somali'ye askeri ve enerji alanındaki desteği sürerken Mısır'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kahire yönetimi, bölgeye asker göndermeye hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin Somali'ye askeri ve enerji alanındaki desteği sürerken Mısır'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kahire yönetimi, bölgeye asker göndermeye hazırlanıyor.
Mısırlı askeri danışmanlar, eğitmenler ve subaylardan oluşan teknik askeri ekiplerin, ordu birliklerinin Somali'ye konuşlandırılması için hazırlık yaptığı bildirildi.
Askerlerin, iki ülke arasındaki ikili güvenlik ve askeri iş birliği kapsamında ve yaygın olarak Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) çerçevesinde konuşlandırılması bekleniyor.
Mısır, gerek AUSSOM kapsamında gerekse Somali ile ikili güvenlik ve askeri iş birliği çerçevesinde konuşlandıracağı askeri birliğin büyüklüğüne ilişkin herhangi bir bilgi açıklamadı.
Haberlere göre Mısır askerleri, Mogadişu'nun hemen kuzeyindeki Cisiley Havaalanı'nın eskiden bulunduğu Ceelcade bölgesine konuşlandırılacak. Burası, Orta Şabel bölgesinde bulunuyor. Bölge, Türkiye'nin bir uzay üssü inşa edeceği belirtilen Warşeyh'e yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alıyor.
Mısırlı bir askeri heyet, 20 Eylül'de Somali'nin başkentini ziyaret ederek Savunma Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüşmüştü. Bu ziyaret, Mısırlı subayların Mogadişu'da üst düzey Somalili komutanlarla savunma iş birliği, askeri eğitim ve Somali ordusunun kapasitesinin geliştirilmesini görüşmesinden beş gün sonra gerçekleşti.
Somali, geçtiğimiz ayın sonlarında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile ülkeyi ziyaret eden CIA Direktörü John Ratcliffe arasındaki görüşmelerin başlıca gündem maddelerinden biriydi. Somali'de ABD desteğiyle 2006 yılında başlatılan askeri işgalin ardından ülkeye farklı milletlerin katılımıyla Afrika Birliği unsurları konuşlanmaya başlandı. 2006'dan bu yana Afrika kıtasından çeşitli güçler Somali'de faaliyet gösteriyor ve Eş Şebab'a karşı savaşa katılıyor. Mısır yönetimi geçtiğimiz süreçte Mogadişu yönetimine askeri destek sağlamıştı. Kaynak: Mepa News
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23