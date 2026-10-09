Niğde Valisi Nedim Akmeşe Üreticilerle buluştu: Tarlada hasat yaptı işçilerle sofrayı paylaştı

"HEDEF, ÜRETİCİNİN KAZANCINI ARTIRMAK"... Yalnızca üretim miktarını artırmanın yeterli olmadığını, yerli tohumların daha fazla üreticiyle buluşturulması, verimliliğin yükseltilmesi ve çiftçinin emeğinin güçlü ve sürdürülebilir bir pazarla buluşturulmasının önemine işaret etti. Üretimden pazarlamaya kadar uzanan iş birliği modelini önemsediklerini dile getiren Akmeşe, yerli ve millî patates çeşitlerinin daha geniş alanlarda yetiştirilmesi, üreticilerin kazancının artırılması ve Niğde’nin tarımsal gücünün daha ileriye taşınması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Vali Akmeşe, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek emeği geçen üreticilere ve kurumlara teşekkür etti.