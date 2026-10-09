Niğde Valisi Nedim Akmeşe Üreticilerle buluştu: Tarlada hasat yaptı işçilerle sofrayı paylaştı
DURSUN SUNA - Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Konaklı beldesinde üreticilerle ve tarım işçileriyle bir araya gelerek yerli ve millî patates çeşitlerinin hasadına katıldı. Traktörün üzerine çıkarak patates sökümü yapan, işçilerle aynı sofrayı paylaşan Akmeşe, yerli tohumun yaygınlaştırılması ve çiftçinin emeğinin karşılık bulması için üretimden pazarlamaya kadar iş birliğinin önemine dikkat çekti. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde’nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Konaklı beldesinde çiftçilerle bir araya gelerek yerli ve millî patates üretimine yönelik çalışmaları yerinde inceledi. İlçe kaymakamları, daire müdürleri ve belde başkanlarının da katıldığı programda üreticilerin talep ve beklentileri dinlendi.