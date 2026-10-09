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Niğde Valisi Nedim Akmeşe Üreticilerle buluştu: Tarlada hasat yaptı işçilerle sofrayı paylaştı

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Niğde Valisi Nedim Akmeşe Üreticilerle buluştu: Tarlada hasat yaptı işçilerle sofrayı paylaştı

DURSUN SUNA - Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Konaklı beldesinde üreticilerle ve tarım işçileriyle bir araya gelerek yerli ve millî patates çeşitlerinin hasadına katıldı. Traktörün üzerine çıkarak patates sökümü yapan, işçilerle aynı sofrayı paylaşan Akmeşe, yerli tohumun yaygınlaştırılması ve çiftçinin emeğinin karşılık bulması için üretimden pazarlamaya kadar iş birliğinin önemine dikkat çekti. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde’nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan Konaklı beldesinde çiftçilerle bir araya gelerek yerli ve millî patates üretimine yönelik çalışmaları yerinde inceledi. İlçe kaymakamları, daire müdürleri ve belde başkanlarının da katıldığı programda üreticilerin talep ve beklentileri dinlendi.

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Foto - Niğde Valisi Nedim Akmeşe Üreticilerle buluştu: Tarlada hasat yaptı işçilerle sofrayı paylaştı

"VALİ AKMEŞE ÇİFTÇİNİN EMEĞİNE ORTAK OLDU"... Konaklı beldesinin Kırmızı Tepe mevkisinde, 23 dekarlık alanda yetiştirilen yerli ve millî patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, tarlada çalışan işçilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarına katıldı. Traktörün üzerine çıkarak patates sökümü yapan Akmeşe, işçilerle birlikte geleneksel yöntemle pişirilen patateslerin tadına bakarak birlikte yediler. Üreticilerle ve tarım işçileriyle aynı ortamı paylaşan Vali Akmeşe’nin hasada katılması, tarımsal üretimin ve alın terinin önemini ortaya koyan bir buluşma oldu. Programda, çiftçilerin talepleri dinlenirken yerli tohum kullanımının artırılması ve üretimin sürdürülebilir hâle getirilmesi konuları da öne çıktı.

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Foto - Niğde Valisi Nedim Akmeşe Üreticilerle buluştu: Tarlada hasat yaptı işçilerle sofrayı paylaştı

"YERLİ TOHUMA YÜZDE 100 HİBE DESTEĞİ"... Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Saruhan, Niğşah ve Leventbey çeşitlerinin kullanıldığı üretim alanında, çiftçilerin tohum ihtiyacının yüzde 100 hibe desteğiyle karşılandığı belirtildi. Dekar başına yaklaşık 350 ila 450 kilogram tohum kullanılan alanda, yaklaşık 4 bin 250 kilogramlık verime ulaşıldığını ifade eden Vali Akmeşe, elde edilen sonucun yerli ve millî patates çeşitlerinin verim potansiyelini göstermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı. Yerli üretimi güçlendirmek amacıyla yürütülen daha kapsamlı çalışma çerçevesinde 12 üreticiye toplam 60 ton sertifikalı yerli ve millî patates tohumunun yüzde 100 hibe olarak ulaştırıldığı kaydedildi.

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Foto - Niğde Valisi Nedim Akmeşe Üreticilerle buluştu: Tarlada hasat yaptı işçilerle sofrayı paylaştı

"NİĞDE, PATATES ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN"... Niğde’nin Türkiye patates üretimindeki güçlü konumuna dikkat çeken Vali Nedim Akmeşe, 2025 yılında 243 bin 750 dekar alanda 884 bin tonun üzerinde patates üretimi gerçekleştirildiğini ve ilin Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını belirtti. Akmeşe, 2026 yılında ise yaklaşık 278 bin 600 dekar alanda 1 milyon 178 bin ton civarında üretim beklendiğini ifade etti.

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Foto - Niğde Valisi Nedim Akmeşe Üreticilerle buluştu: Tarlada hasat yaptı işçilerle sofrayı paylaştı

"HEDEF, ÜRETİCİNİN KAZANCINI ARTIRMAK"... Yalnızca üretim miktarını artırmanın yeterli olmadığını, yerli tohumların daha fazla üreticiyle buluşturulması, verimliliğin yükseltilmesi ve çiftçinin emeğinin güçlü ve sürdürülebilir bir pazarla buluşturulmasının önemine işaret etti. Üretimden pazarlamaya kadar uzanan iş birliği modelini önemsediklerini dile getiren Akmeşe, yerli ve millî patates çeşitlerinin daha geniş alanlarda yetiştirilmesi, üreticilerin kazancının artırılması ve Niğde’nin tarımsal gücünün daha ileriye taşınması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Vali Akmeşe, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek emeği geçen üreticilere ve kurumlara teşekkür etti.

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