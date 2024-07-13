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Spor
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Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile İstanbul’da

2024-07-13 08:38:21
Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile İstanbul’da

Beşiktaş’ın yeni transferi İtalyan santrfor Ciro Immobile, özel uçakla İstanbul’a geldi. Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için davet ettiği 34 yaşındaki yıldız futbolcu Ciro Immobile, gece yarısı İstanbul'a ulaştı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile birlikte özel uçakla gelen İtalyan futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan yıldız, “Burada olduğum için çok mutluyum. Çok duygulandım. Sezona başlamak için hazırım” dedi.

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Foto - Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile İstanbul’da

Hüseyin Yücel: “Beşiktaş, güzel günlerin en iyisini hak ediyor” Beşiktaş taraftarını sevindirmeye devam edeceklerini vurgulayan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, “Tüm camiamıza, Beşiktaş’ımıza, taraftarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün bizi yine yalnız bırakmayan binlerce taraftarımız gelmiş. Beşiktaş, güzel günlerin en iyisini hak ediyor. Rafa Silva transferinde de daha çok güzel günler göreceğiz diye söylemiştim. Sözümüzü tuttuk. Elimizden geldiği kadar tutmaya da devam edeceğiz. Ben Hasan Arat ve Ciro’ya özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız Hasan Arat, ilk günden itibaren desteğini hiç esirgemedi. Diğer teşekkürümü de Ciro’ya yapmak istiyorum. Çünkü Lazio Kulübü transfer sürecinde çok direndi. Ciro Immoble’nin yapmış olduğu fedakârlıklar sayesinde böyle bir transferi 48 saatlik bir süreçte sonlandırabildik. Tüm camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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Foto - Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile İstanbul’da

Beşiktaş Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ise, “Bir dünya yıldızı daha aramızda, camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Kendisini karşılamaya gelen yüzlerce taraftara üçlü çektiren Ciro Immobile, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

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