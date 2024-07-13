2024-07-13 08:38:21 Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile İstanbul’da
Beşiktaş’ın yeni transferi İtalyan santrfor Ciro Immobile, özel uçakla İstanbul’a geldi. Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için davet ettiği 34 yaşındaki yıldız futbolcu Ciro Immobile, gece yarısı İstanbul'a ulaştı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile birlikte özel uçakla gelen İtalyan futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan yıldız, “Burada olduğum için çok mutluyum. Çok duygulandım. Sezona başlamak için hazırım” dedi.