F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Üste F-35 pilotları ile teknisyenlerinin eğitimi için gelişmiş uçuş ve görev simülatörleri de kurulacak. Bu merkezlerde pilotlar hava üstünlüğü, taarruz ve müşterek harekât senaryolarında eğitim alırken, bakım personeli de F-35'e özgü teknik sistemler üzerinde görev öncesinde eğitim görecek. Yunanistan, bu altyapı yatırımlarıyla Andravida Hava Üssü'nü önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en gelişmiş F-35 üslerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Kaynak: GDH HABER