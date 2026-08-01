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F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

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F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Türkiye'ye karşı silahlanmaya devam eden komşu F-35 savaş uçakları için üs hazırlığına başladı. Atina uçakları, Türkiye'den önce üsse indirmeyi hedefliyor.

#1
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

GDH'de yer alan habere göre Yunanistan, ABD'den tedarik edeceği F-35 savaş uçakları için Andravida'daki 117. Muharip Kanat Üssü'nü kapsamlı şekilde modernize etmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Proje kapsamında dört büyük Yunan inşaat şirketi üs altyapı çalışmalarına katılmak için başvuruda bulunurken, firmaların öncelikle ABD makamlarının güvenlik onayından geçmesi gerekecek.

#3
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Yunan basınında yer alan bilgilere göre proje, ülkenin F-16 filosunun hizmete girişinden bu yana Hava Kuvvetleri altyapısında gerçekleştirilecek en kapsamlı modernizasyon olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Projeye ilgi gösteren dört Yunan şirketi, F-35 programından sorumlu Joint Program Office (JPO) tarafından güvenlik ve teknik yeterlilik açısından değerlendirilecek.

#5
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Şirketlerin; Yüksek güvenlikli projelerdeki tecrübesi, Mali yeterliliği, Gizli bilgilerin korunmasına yönelik altyapısı, Alt yüklenicileri, Sıkı takvime uyum kabiliyeti ABD tarafından incelenecek. Bu süreci başarıyla tamamlayan şirketler, altyapı ihalesine katılabilecek.

#6
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Yunan Hava Kuvvetleri planlamasına göre ABD değerlendirmelerinin ardından 2026 yılı sonuna kadar açık ihale sürecinin başlatılması hedefleniyor. Projede tek yüklenici yerine, farklı uzmanlıklara sahip Yunan şirketlerinden oluşacak bir konsorsiyumun görev alabileceği belirtiliyor. İlk inşaat çalışmalarının ise 2027 yılı sonlarına doğru başlaması planlanıyor.

#7
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Muharip Kanat Üssü'nde yalnızca yeni hangarlar inşa edilmeyecek. Proje kapsamında; Yüksek korumalı uçak sığınakları, F-35'e özel bakım hangarları, Mühimmat depoları, Lojistik ve teknik destek tesisleri, Görev planlama merkezleri, Gizli veri işleme tesisleri, Taksi yolları ve park alanları yeniden inşa edilecek veya modernize edilecek.

#8
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

F-35 programının en kritik unsurlarından biri de güvenlik altyapısı olacak. Üste; Biyometrik erişim sistemleri, Çok katmanlı güvenlik bölgeleri, Termal kameralar, Hareket sensörleri, Şifreli haberleşme ağları, Güvenli veri merkezleri, Siber güvenlik altyapısı kurulacak. Böylece üs, hem fiziksel hem de dijital güvenlik açısından ABD'nin F-35 üslerinde uyguladığı standartlara uygun hale getirilecek.

#9
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

F-35'lerin düşük görünürlük (stealth) kaplamasının korunabilmesi amacıyla sıcaklık, nem ve hava kalitesinin sürekli kontrol edildiği özel bakım hangarları inşa edilecek. Ayrıca uçakların radar görünürlüğünü azaltan kaplamaların bakımında kullanılacak özel ekipmanlar ile yedek parçalar için yeni depolama alanları oluşturulacak.

#10
Foto - F-35 üssü için harekete geçtiler: Türkiye için ciddi hazırlık başladı

Üste F-35 pilotları ile teknisyenlerinin eğitimi için gelişmiş uçuş ve görev simülatörleri de kurulacak. Bu merkezlerde pilotlar hava üstünlüğü, taarruz ve müşterek harekât senaryolarında eğitim alırken, bakım personeli de F-35'e özgü teknik sistemler üzerinde görev öncesinde eğitim görecek. Yunanistan, bu altyapı yatırımlarıyla Andravida Hava Üssü'nü önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en gelişmiş F-35 üslerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Kaynak: GDH HABER

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