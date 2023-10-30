Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar devre arasında 2 ya da 3 transfer yapmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Cimbom'un gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Aslan'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)