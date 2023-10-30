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Spor
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

2023-10-30 11:02:04
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar devre arasında 2 ya da 3 transfer yapmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Cimbom'un gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Aslan'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS BJK spor haberi)

#1
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Her iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Sarı kırmızılılar son olarak ligde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

#3
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Cimbom'un galibiyet sayısı Sergio Oliveira'dan geldi.

#4
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Ligde 10 hafta sonunda 9 galibiyete ulaşan Cimbom, 28 puan toplamayı başardı.

#5
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Aslan, lider Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.

#6
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Okan Buruk'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir süreç geçiriyor.

#7
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Özellikle son 2 sezondur transferde yüksek isabet oranı yakalayan Cimbom, aynı başarıyı ocak ayında da sürdürmek istiyor.

#8
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Başarılı hocanın ocak ayında en az 3 transfer istediği kaydedildi. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü.

#9
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Sarı kırmızılıların bu flaş hamleyi yaparak kadrosunu önemli bir oyuncuyla güçlendirmeyi hedeflediği iddia edildi.

#10
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

İşte o futbolcu...

#11
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta 6 ay top koşturan Wout Weghorst'u gündemine aldı.

#12
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Hollandalı golcünün, sarı kırmızılı ekibe menajerler aracılığıyla teklif edildiği öne sürüldü.

#13
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Galatasaray'ın ise bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

#14
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Yönetimin, Bakambu'nun düşük performansı sonrası Weghorst'u transfer edebileceği belirtildi.

#15
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Öte yandan Okan Buruk'un da 31 yaşındaki forvetin transferine 'evet' dediği ileri sürüldü.

#16
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Weghorts'un şu anda kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çok mutsuz olduğu ifade edildi.

#17
Foto - Beşiktaş'ın eski yıldızı Ocak'ta Rams Park'a geliyor! Duyan duymayanlara haber etsin... Geliyor!

Tecrübeli oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmeyi istediği ve Galatasaray'a gelmeyi hedeflediği aktarıldı.

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